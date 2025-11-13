Thâmela e Victória - a Vic - se juntaram como dupla no vôlei de praia em junho do ano passado. De lá para cá, em pouco tempo de parceria, a capixaba e a sul-matogrossense surpreenderam e logo chegaram ao topo do ranking mundial. Nesta quinta-feira (13), elas iniciam a caminhada em um desafio inédito como equipe: o Mundial de Vôlei de Praia. A competição acontece entre os dias 13 e 23 de novembro em Adelaide, na Austrália.

A primeira competição que Thâmela e Vic disputaram foi poucas semanas após o início dos treinos, sem se conhecerem muito. Agora, mais de um ano depois, o cenário é outro, e Thâmela, em entrevista exclusiva ao Lance!, contou que disputar várias etapas do Circuito Brasileiro e do Elite 16 foram primordiais para o entrosamento da dupla e, consequentemente, para a rápida ascensão ao topo do mundo.

— Começamos como dupla realmente querendo se estabelecer no ranking, já estávamos no qualifying no ano passado. Jogar os Elites (principal categoria do Circuito Mundial) dentro do ranking é muito importante e muito diferente. Aproveitamos muito aquelas etapas do fim do ano e, esse ano também. Conseguimos achar uma constância e resultados sempre bons, o que conspira em um ranking bom. Isso é o que todo mundo busca, mas é difícil. Esse ano, fizemos isso super bem — explicou Thâmela.

Dupla Thamela e Victoria no Elite 16 de Vôlei de praia no RJ (Foto: Volleyball World)

Nesta temporada, Thâmela e Vic disputaram sete etapas do Elite 16 e saíram com um ouro, além de três pratas. Rodando o mundo para competições desde agosto deste ano, as atletas fizeram a preparação para o Mundial voltada a ritmo e situações de jogo, além do cuidado com a parte física. Para Thâmela, a importância do campeonato diz respeito também a mais um passo rumo às Olimpíadas de Los Angeles 2028.

— O Mundial é o segundo maior torneio depois das Olimpíadas. É como se fosse uma preparação, já que o modelo de disputa é parecido. Acho legal ter isso, um pouco antes dos Jogos, para a gente se adaptar. É um campeonato que jogam todos os times, então muda muito também. E a energia é diferente, você sente isso — disse a capixaba.

Thâmela e Vic estreiam no Mundial de Vôlei de Praia

Como cabeças de chave do Grupo A, Thâmela e Vic fazem seu primeiro jogo no Mundial de Vôlei de Praia nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília). O duelo é contra as peruanas Gaona e Allcca, e o Lance! acompanha em tempo real.

