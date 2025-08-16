Du Plessis x Chimaev: confira card, onde assistir e horário do UFC 319

Khamzat Chimaev finalmente terá sua oportunidade pelo título em luta contra Dricus Du Plessis neste sábado (16), no UFC 319, em Chicago (EUA). Cinco lutadores brasileiros disputam neste sábado, sendo quatro no card preliminar e um no principal, com Carlos Prates. Confira com o Lance! o card completo da noite, com início dos confrontos marcado para às 19h (de Brasília).

Dricus Du Plessis x Khamzat Chimaev - UFC 319

Neste sábado (16), o russo nascido na Chechênia enfrentará o campeão peso médio pelo cinturão que um dia foi do brasileiro Anderson Silva. Os dois fazem a luta principal do UFC 319, que será disputado em Chicago (EUA).

Uma das figuras mais polarizadoras do mundo das lutas, Chimaev está invicto com 14 vitórias em 14 lutas até agora como profissional. Desde 2020, quando conquistou duas vitórias em dez dias e encantou o presidente do UFC, Dana White, o desafiante da noite não parou de crescer e hoje é um dos lutadores mais famosos do MMA.

Porém, isso pode mudar na noite deste sábado. Diante de DuPlessis, Chimaev espera seguir traçando um rastro de destruição pelo UFC - o russo nunca perdeu no MMA e teve dificuldades em apenas duas lutas das 14. De resto, dominou seus oponentes.

Khamzat Chimaev, sensação do UFC e torcedor do Flamengo (Foto: Divulgação / UFC)

Do outro lado, Du Plessis defende o cinturão pela terceira vez, desde que conquistou contra Sean Strickland, no UFC 297, em janeiro de 2024, em uma decisão dividida (48-47, 47-48, 48-47). Desde então, o sul-africano superou Israel Adesanya, no UFC 305, por finalização, e Sean Strickland, no UFC 312, por decisão unânime.

Os lutadores se enfrentarão pela terceira vez na carreira, com Dustin Poirier levando a melhor nas duas ocasiões. Na última luta, em 2019, no UFC 236, o "Diamante" derrotou o havaiano pelo cinturão interino do peso leve, por decisão unânime. No combate, ambos protagonizaram uma guerra, com 388 golpes conectados em 856 tentados.

Brasileiros no card

Além de Chimaev vs DuPlessis, o UFC 319 terá a presença de cinco brasileiros. Liderando a tropa brazuca está Carlos Prates, que enfrenta Geoff Neal pela divisão dos meio-médios. Parte da equipe Fighting Nerds, que recebeu várias indicações para o Oscar do MMA, Prates busca se recuperar da primeira derrota no UFC.

No card preliminar, o peso-leve Edson Barboza enfrenta Drakkar Klose, enquanto a ex-campeã peso palha Jessica Andrade mede forças com Loopy Godinez. Na segunda luta da noite, duelo de brasileiros no peso mosca, com Karine Silva enfrentando Dione Barbosa.

FICHA TÉCNICA

UFC 319

📆 Data: 16 de agosto de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: United Center, Chicago, Illinois, Estados Unidos

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal (a partir das 23h):

Dricus Du Plessis x Khamzat Chimaev - cinturão peso médio

Lerone Murphy x Aaron Pico - peso pena

Geoff Neal x Carlos Prates - peso médio

Jared Cannonier x Michael Venom Page - peso médio

Tim Elliott x Kai Asakura - peso mosca

Card Preliminar (a partir das 21h):

Baisangur Susurkaev x Eric Nolan - peso médio Gerald Meerschaert x Michal Oleksiejczuk - peso médio Jéssica Andrade x Loopy Godinez - peso palha feminino Chase Hooper x Alexander Hernandez - peso leve

Preliminares Iniciais (a partir das 19h):

Edson Barboza x Drakkar Klose - peso leve

Alibi Idiris x Joseph Morales - peso mosca (disputa pelo título do TUF)

Karine Silva x Dione Barbosa - peso mosca feminino

