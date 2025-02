Após vencer Sean Strickland no UFC 312, no sábado (9), em Sydney, na Austrália, Dricus Du Plessis revelou, ainda no octógono, o desejo de enfrentar o brasileiro Alex Poatan pelo título da categoria até 93kg. Na coletiva de imprensa após o evento, o campeão dos médios explicou o desafio que fez ao brasileiro.

— Tenho o maior respeito do mundo por Alex Pereira. Acho que ele é o melhor lutador peso por peso do mundo. Tenho o maior respeito por ele, pelo que ele fez em um curto período de tempo no UFC, por vir de outro esporte, pelo que ele fez lá, mas sim, quero dividir o octógono com esse homem. Quero vencer um cara. Venci (Israel) Adesanya, que o venceu. Sei que posso vencê-lo, e em 93kg. 100%. — afirmou Dricus Du Plessis.

➡️ Boxeador campeão morre após ferimentos sofridos durante luta

Apesar da vontade de enfrentar Poatan, Du Plessis garantiu que seu próximo desafio será ainda na divisão dos médios, e o adversário que está em seu radar é Khamzat Chimaev.

— Primeiro é o Khamzat. Eu disse (ao Poatan), ‘Por favor, vença Ankalaev.’ Sem ódio contra Ankalaev; eu só quero vencer Alex Pereira. Não é nada pessoal contra Ankalaev, é apenas o Pereira. Ele já é uma lenda neste esporte para mim, seria incrível vencê-lo pelo meu legado. Quero ser o maior a fazer isso. Mas Khamzat é o próximo. Khamzat é o próximo. Quero ter certeza de que esse cinturão, o título dos médios, que não há dúvidas de que sou o GOAT da divisão dos médios. Sei que você tem Anderson Silva, na minha opinião ele é o GOAT dessa divisão, e você tem Adesanya, que fez coisas incríveis, mas não se trata de quantas vezes você defende. É sobre com quem você luta, como você defende, e como você fez isso, em que período você fez isso, com quem você lutou, e ter certeza de que não há dúvidas de que sou o melhor peso-médio, e então subir. Então, não estou apressando que minha próxima luta seja com Alex Pereira. Não, não, não. Quero Khamzat em seguida. Acho que ele merece uma surra. — concluiu o lutador.

Du Plessis defendeu o cinturão no UFC 312 contra Strickland (Foto: Saeed KHAN / AFP)

Próximos compromissos de Alex Poatan

O brasileiro Alex Poatan está com a luta marcada para o dia 9 de março, quando enfrenta Magomed Ankalev, no evento principal do UFC 313, em Las Vegas, pelo meio-pesado, onde é o atual campeão.

Alex entrou no UFC nos médios, categoria em que se tornou campeão em 2022, ao vencer Isarael Adesanya. Após perder a revanche, subiu ao meio-pesado, onde se tornou campeão e já defendeu o cinturão com sucesso em três oportunidades.

