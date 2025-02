Boxeador campeão morre após ferimentos sofridos durante luta

John Cooney, jovem boxeador irlandês, morre neste sábado (8) devido a graves ferimentos sofridos em luta na última semana, no dia 1º de fevereiro. Aos 28 anos, o pugilista defendia o título Celtic contra Nathan Howells, no Ulster Hall, quando sofreu o choque que levou a uma hemorragia intracraniana. Mesmo após intervenção cirúrgica, Cooney não resistiu, como foi anunciado em nota por MHD Promotions em nome da família.

A luta foi a primeira oportunidade de John Cooney de defender o título superpluma do Celtic. No nono round, o confronto precisou ser interrompido e o irlandês foi levado ao hospital Royal Victoria de Belfast, na Irlanda do Norte. Segundo o jornal inglês "The Guardian", assim que a hemorragia intracraniana fora constatada, Cooney passou por uma cirurgia ainda no hospital na capital irlandesa.

Em 2023, John Cooney havia conquistado o título após uma vitória no primeiro round contra Liam Gaynor na cidade de Dublin. Após ficar afastado por cerca de um ano, graças a uma lesão na mão, o pugilista voltou aos ringues em outubro do ano passado, com um triunfo sobre Tampela Maharusi, da Tanzânia.

Confira a nota sobre a morte de John Cooney

"É com total devastação que temos que anunciar que, após uma semana de luta pela vida, John Cooney infelizmente faleceu.

O Sr. e a Sra. Cooney e sua noiva Emmaleen gostariam de agradecer à equipe do Royal Victoria Hospital de Belfast, que trabalhou incansavelmente para salvar a vida de John, e a todos que enviaram mensagens de apoio e orações.

Ele era um filho, irmão e parceiro muito amado e levará uma vida inteira para esquecermos o quão especial ele era. Descanse em paz, John 'The Kid' Cooney."

