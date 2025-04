Draft NFL 2025: como funciona, horário e onde assistir

O Draft da NFL 2025 começa nesta quinta-feira (24), marcando oficialmente o início da nova temporada para os fãs de futebol americano. O evento será realizado no lendário Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin, e seguirá até sábado (26).

continua após a publicidade

A primeira rodada está marcada para as 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN e pelo streaming do Disney+.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Hall da fama da NFL é acusado de agressão sexual

Como funciona o Draft da NFL?

O Draft é a principal porta de entrada para jogadores universitários na NFL. A ordem de seleção segue a classificação inversa da temporada anterior: o time com pior campanha escolhe primeiro, enquanto o campeão do Super Bowl faz a última escolha de cada rodada.

Ao todo, o evento conta com sete rodadas, nas quais as 32 franquias têm direito a uma escolha por rodada. Essas escolhas podem ser trocadas entre os times, seja por jogadores já atuantes na liga ou por futuras seleções de Draft.

continua após a publicidade

Além de ser um espetáculo para os fãs, o Draft é uma grande oportunidade para jovens atletas que se destacaram no futebol universitário darem os primeiros passos rumo à carreira profissional.

Ordem de escolhas do NFL Draft

1ª rodada

Tennessee Titans Cleveland Browns New York Giants New England Patriots Jacksonville Jaguars Las Vegas Raiders New York Jets Carolina Panthers New Orleans Saints Chicago Bears San Francisco 49ers Dallas Cowboys Miami Dolphins Indianapolis Colts Atlanta Falcons Arizona Cardinals Cincinnati Bengals Seattle Seahawks Tampa Bay Buccaneers Denver Broncos Pittsburgh Steelers Los Angeles Chargers Green Bay Packers Minnesota Vikings Houston Texans Los Angeles Rams Baltimore Ravens Detroit Lions Washington Commanders Buffalo Bills Kansas City Chiefs Philadelphia Eagles

➡️ NFL expande negócios e dois times conquistam direito de marketing no Brasil

Principais jogadores do NFL Draft 2025

Cam Ward é o favorito para ser escolhido pelo Tennessee Titans (Foto: Stacy Revere / AFP)

Detentor da primeira escolha geral, o Tennessee Titans deve optar por um quarterback, e o nome mais cotado é Cam Ward, da Universidade de Miami. Na sequência, Cleveland Browns e New York Giants completam o top 3 do Draft deste ano.

continua após a publicidade

Ward se destacou na última temporada universitária com sua habilidade atlética, precisão nos passes e liderança em campo. A escolha reforçaria a reconstrução dos Titans, que buscam um novo rosto para liderar a franquia nos próximos anos.