Hall da fama da NFL é acusado de agressão sexual

Shannon Sharpe, comentarista esportivo conhecido atualmente por seu trabalho envolvendo NBA e NFL, foi acusado de agressão sexual em uma ação civil movida por uma jovem que alega ter sido brutalmente violentada por ele em múltiplas ocasiões, sendo o último incidente datado de janeiro de 2025.

Segundo o site “TMZ”, o processo, registrado sob o pseudônimo “Jane Doe”, foi aberto na noite de ontem pelo escritório The Buzbee Law Firm, em Nevada — local onde os supostos crimes teriam ocorrido.

Segundo o documento, Sharpe teria estabelecido um padrão de intimidação, manipulação e abuso, incluindo ameaças de estrangulamento e agressão física contra a vítima. A ação pede US$ 50 milhões (cerca de R$ 300 milhões) em indenizações e descreve, em detalhes, as acusações contra o ex-jogador.

Em nota, o advogado da vítima afirmou:

— Estou extremamente orgulhoso de representar Jane Doe. É preciso muita coragem para enfrentar aqueles que possuem poder, fama e dinheiro. — disse.

O caso está sob responsabilidade do Departamento 11 do Tribunal Estadual de Clark County e promete ganhar grande atenção pública nos próximos dias.

Shannon Sharpe é Hall da Fama da NFL

Shannon Sharpe já participou de diversos programas da televisão norte-americana (Foto: Reprodução/Instagram)

Ex-jogador do Denver Broncos e Baltimore Ravens, Shannon Sharpe atuou como tight end e é considerado um dos melhores da história em sua posição. Foi campeão do Super Bowl três vezes (duas com os Broncos e uma com os Ravens) e entrou no Hall da Fama do Futebol Americano Profissional em 2011.

Sharpe também ficou conhecido pelo estilo direto e muitas vezes provocador, especialmente no programa “Undisputed”, ao lado de Skip Bayless, na “Fox Sports”. Em 2023, deixou o programa e passou a fazer participações em outras mídias, como no podcast “Club Shay Shay”, que já recebeu celebridades do esporte e da cultura americana, como LeBron James e Katt Williams.