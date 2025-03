As marcas que Djokovic pode igualar ou passar Agassi em Miami

Novak Djokovic ostenta alguns recordes na história do tênis, com destaque para o de títulos de Grand Slams (24). O sérvio também é o que mais premiação ganhou na carreira, nada menos que US$ 186.287 milhões (R$ 1.063 bilhão, na cotação atual). Apenas no Masters 1000 de Miami, onde acumula seis títulos, com 44 vitórias em 51 jogos, Nole soma US$ 5,011 milhões (R$ 28,662 milhões). A chave principal do torneio começa nesta quarta (19).

De volta ao torneio na Flórida pela primeira vez desde 2019, Djokovic conquistou por lá seis dos seus 40 Masters 1000, em 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016. Se repetir a dose neste ano, o sérvio vai ultrapassar a marca da lenda americana André Agassi, também hexacampeão (1990, 1995, 1996, 2001, 2002 e 2003).

- Sempre que volto a Miami todas aquelas memórias de 2007 retornam. Foi o primeiro Masters 1000 que venci e me abriu muitas portas, me deu muita confiança - disse o ex-número 1 do mundo, após ganhar o título em 2016, então seu 28º torneio desse nível.

Djokovic já chegou a sete decisões na Flórida

Djokovic e Agassi também são recordistas em conquistas consecutivas em Miami: 3. Agassi, por sua vez, é o recordista de decisões no torneio, 8. Mas Djokovic vem logo atrás, com sete, e pode igualá-lo neste ano. Apenas um outro recorde que pertence ao anfitrião, o de vitórias consecutivas (20), que o sérvio não poderá alcançar nesta edição.

Serena e Graf dominam os recordes

No feminino, a recordista de títulos em Miami é a anfitriã Serena Williams, com nada menos que oito conquistas (em 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013, 2014, e 2015). A americana também é, ao lado da alemã Steffi Graf, esposa de Agassi, a recordista de títulos consecutivos: três (de 2002 a 2004 e de 2013 a 2015). A ex-tenista da Alemanha, por sua vez, triunfou de 1994 a 1996.