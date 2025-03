Em abril de 2024, foi contra Alex Michelsen que João Fonseca conquistou, aos 17 anos, no saibro em Madri, sua primeira vitória em Masters 1000 na carreira. Pois, nesta sexta-feira (21), o tenista americano (33º do mundo, aos 20 anos) protagonizou um dos pontos mais incríveis da edição atual do Miami Open, na derrota para o lucky loser argentino Camilo Carabelli (65º), por 6/7, 7/5 e 6/3.

Ter vencido o ponto acima mostra que o americano está completamente recuperado da lesão que o fez abandonar, no segundo game, partida contra o russo Daniil Medevev, há duas semanas, na terceira rodada de Indian Wells.

João Fonseca era o 242º quando venceu Michelsen

Em abril de 2024, ainda como o 242º do mundo, João Fonseca derrotou Michelsen (70º), na estreia em Madri, por 4/6, 6/0 e 6/2. Na rodada seguinte, o brasileiro acabou superado pelo britânico Cameron Norrie (30º).Pouco mais de oito meses depois, na Arábia Saudita, o número 1 do Brasil e o tenista americano por muito pouco não se enfrentaram nas semifinais do NexGen Finals. Ambos avançaram invictos em seus respectivos grupos, mas o americano acabou caindo a uma partida da final, diante do compatriota Learner Tien.

Neste ano, Michelsen soma 11 vitórias em 18 partidas. No Aberto da Austrália, em janeiro, fez bonito e alcançou, pela primeira vez, as oitavas de final de um Grand Slam na carreira. Na ocasião, seu algoz foi o anfitrião Alex De Minaur, número 8 do mundo. Em 2024, o tenista americano alcançou a terceira rodada em Melbourne, em sua estreia no torneio.

Medvedev cai na estreia em Miami



Campeão em 2023, Daniil Medvedev (número 8 do mundo e algoz de Michelsen em Indian Wells) decepcionou e não passou da estreia em Miami. Nesta sexta (21), o russo acabou surpreendido pelo espanhol Jaume Munar, por 6/2 e 6/3. Há duas semanas, Medvedev parou nas semifinais em Indian Wells, diante do dinamarquês e vice-campeão, Holger Rune.