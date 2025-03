Após encontro com Guga, Djokovic estreia sexta em Miami

Hexacampeão, Novak Djokovic está de volta ao Masters 1000 de Miami pela primeira vez desde 2019. Nesta sexta-feira (21), em torno das 15h30 (de Brasília, com transmissão da ESPN), o sérvio, ex-líder do ranking e atual quinto terá pela frente o australiano Rinky Hijikata, 86° . Foi contra o mesmo adversário que Nole conquistou a primeira de suas 7 vitórias em 11 jogos em 2025, na estreia em Brisbane, por duplo 6/3.

Na quarta-feira (19), na cidade americana, Djokovic encontrou o amigo brasileiro Gustavo Kuerten, em evento de um dos patrocinadores que ambos têm em comum. Também participaram do evento o búlgaro Grigor Dimitrov, o russo Daniil Medvedev e o ex-tenista argentino Juan Martin Del Potro.





A amizade entre Guga e Djokovic não é de hoje. Em novembro de 2012, o craque sérvio foi ao Rio de Janeiro, onde participou de uma partida-exibição contra o ídolo do Brasil, no Maracanãzinho. Em determinado momento da partida, Nole chegou a colocar uma peruca, imitando o amigo brasileiro (vídeo abaixo). Na véspera, os dois participaram de uma partida amistosa de futebol no Estádio Nilton Santos.

Em Miami, Djokovic tenta o 100º título na carreira



Vencedor em Miami em 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016, o sérvio tem 99 títulos na carreira e, se for campeão novamente nesta semana, vai ultrapassar o anfitrião André Agassi como o maior vencedor na Flórida.

Caso conquiste o troféu, Djokovic colocará fim ao jejum que começou na última final olímpica, em agosto, em Paris, quando fautrou o único título que lhe faltava, o ouro.

Alcaraz também estreia nesta sexta

Derrotado por Djokovic na final da Olimpíada, o espanhol Carlos Alcaraz também estreia nesta sexta, em Miami. Não antes das 21h30 (de Brasília), o número 3 do ranking e campeão em 2022 encara o belga ex-top 10 e atual 55°, David Goffin. Será o terceiro embate entre ambos, com uma vitória para cada, até hoje.

Caso avancem até lá, Djokovic e Alcaraz vão se reencontrar na semifinal em Miami. Os dois jamais mediram forças no torneio na Flórida. No confronto geral, a vantagem é do sérvio, com cinco triunfos em oito partidas contra o número 3 do mundo.

Guga é novo embaixador de empresa de tecnologia

Na quarta-feira (19), Guga, hoje empresário, se tornou embaixador de uma empresa de tecnologia no Brasil, a Senior Sistemas. Em 2025, aliás, o Grupo Guga Kuerten completa 30 anos.

- Durante a minha trajetória, busquei inovação e estratégia para aprimorar meu jogo e alcançar os melhores resultados. No mundo dos negócios, o processo é o mesmo. Usar tecnologia e inteligência de dados pode fazer toda a diferença para quem busca a liderança. É muito gratificante estar ao lado da Senior, uma empresa comprometida com o crescimento dos negócios e com o desenvolvimento das pessoas - contou o tricampeão de Roland Garros.