Técnico de Djokovic elogia estreia de João Fonseca em Miami

A estreia de João Fonseca, de 18 anos, contra o anfitrião Learner Tien, de 19, foi um espetáculo de 2h22m, na noite de quinta-feira (20), no Masters 1000 de Miami. Único bicampeão olímpico de simples, ex-número 1 do mundo e técnico do sérvio Novak Djokovic, o britânico Andy Murray usou as redes sociais para elogiar a partida, vencida de virada pelo brasileiro, por 6/7, 6/3 e 6/4.

- Que atmosfera incrível. Fonseca e Tien são incríveis talentos. Tênis não está quebrado, afinal - escreveu, nas redes sociais, o dono de três Grand Slams. Murray foi bicampeão de Wimbledon (2013 e 2016) e venceu uma vez o US Open, em 2012.

A publicação do técnico de Djokovic rendeu comentários de muitos fãs brasileiros, dizendo que o britânico foi 'Fonsequizado'. O conceituado treinador e escritor americano Brad Gilbert também reagiu ao post de Murray e escreveu:



- Bem dito.

Brad Gilbert é outro fã de João Fonseca



Esse, por sinal, não foi o primeiro elogio de Gilbert ao prodígio brasileiro. Ex-técnico dos compatriotas André Agassi (dono de 8 Grand Slams), Andy Roddick e Coco Gauff e ex-número 4 do mundo como jogador, Gilbert já tinha feito, no início do ano, uma previsão sobre João Fonseca:



- Coisas impressionantes, parece que Fonseca dará um grande salto em 2025, poderia facilmente vê-lo no top 25 até o final do ano - dissera, na época, o técnico americano, autor de um dos maiores best-sellers do tênis, o Winning Ugly.

Ainda em janeiro, Gilbert atualizou sua profecia e disse que vê potencial para o brasileiro chegar ao top 10 ao final da atual temporada.

A vitória de Fonseca (60º do mundo) sobre Tien (66º), numa reedição da final do último NextGen Finals, em dezembro, foi o duelo mais jovem na chave principal do torneio na Flórida desde 2016, quando o alemão Alexander Zvereve enfrentou o anfitrião Michael Mmoh.



Brasileiro fez 43 winners na estreia

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira fez nada menos que 43 winners (pontos vencedores) no triunfo sobre o anfitrião. Desses, 27 foram com sua poderosa direita (forehand).

Na segunda rodada, João Fonseca terá a chance da revanche de seu algoz na Copa Davis, em janeiro, em Orleans, na França. O adversário será o francês Ugo Humbert, de 26 anos e 20º do mundo, que o venceu no duelo por 7/5 e 6/3.

Empurrado pela torcida na estreia, o carioca de Ipanema sabe que a atmosfera deverá ser parecida no duelo de segunda rodada:



- Qualquer jogador se motiva mais quando está com a torcida a favor. O Humbert gosta de jogar com a torcida, como eu também. Agradeço à torcida por ter me dado essa energia em quadra - disse o número 60 do mundo, logo após o triunfo na estreia no Hard Rock Stadium.