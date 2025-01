Djokovic dá conselhos a João Fonseca e elogia brasileiro: ‘Jogador incrível’

Novak Djokovic concedeu uma entrevista à “ESPN Brasil”, na última sexta-feira (17). O sérvio comentou mais sobre João Fonseca, voltou a elogiar o brasileiro e deu bons conselhos ao jovem de 18 anos.

— João Fonseca é um jogador incrível. Todos estão admirados com o nível que ele vem apresentando nos últimos meses . É ótimo vê-lo se divertindo em quadra . Ele está trazendo o espíritmo brasileiro para quadra , ele tem muito carisma, o que é ótimo . O nível de tênis já está aí. Claro, ele precisa ter pessoas certas ao seu redor, que tenham experiência, que possam lhe dar bons conselhos quando necessário porque ele é muito jovem — disse o vencedor de 24 Slams.

Djokovic afirmou que João Fonseca deveria tomar iniciativa por conta própria e assumir a responsabilidade pela sua vida e ações diariamente.

— Eu daria o conselho dele não esperar que outros cuidem dele, mas de tomar a iniciativa por conta própria . Então tome sua vida nas suas mãos no sentido de, claro, você tem pessoas ao seu redor como um grande apoio e conselho, mas você precisa assumir a responsabilidade pela sua vida e ações diariamente. — afirmou o sérvio.

João Fonseca em partida contra Andrey Rublev, no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Novak também disse que está ansioso para ver o que o brasileiro fará no futuro.

— Ele é um jogador muito empolgante para o nosso esporte com certeza. Estou ansioso para ver o que ele vai fazer no futuro — finalizou Novak Djokovic.

Destaque no início do Australian Open

João Fonseca foi um dos grandes nomes do início do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Na primeira rodada, o brasileiro eliminou o russo Andrey Rublev, número nove do ranking da ATP, por 3 sets a 0. Porém, João foi eliminado para o italiano Lorenzo Sonego, 55º tenista do ranking, após dura batalha de cinco sets.