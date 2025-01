Australian Open: Medvedev é multado por R$ 460 mil por comportamento

Daniil Medvedev foi multado neste sábado (18), devido ao mau comportamento no Australian Open, em Melbourne. Durante a primeira rodada, o russo destruiu uma câmera de rede, jogou sua raquete e faltou uma entrevista coletiva pós-jogo. O número cinco do mundo foi penalizado em US$ 10 mil (R$ 60 mil).

Na primeira rodada, o russo enfrentou o tailandês Kasidit Samrej, 418º do mundo. Daniil, que venceu o adversário por 3 sets a 2, teve um pico de raiva. Medvedev estragou a sua raquete e danificou a câmera.

O tenista sofreu uma penalidade ainda maior na rodada seguinte (US$ 66 mil — R$ 400 mil), por sua conduta na rodada seguinte, quando caiu para Learner Tien, de 19 anos. Ao longo do jogo, ele jogou a raquete em direção à lateral de quadra, derrapando até atingir um painel de publicidade perto de seu banco.

Além disso, Medvedev discutiu com o árbitro após ser chamado por repetidas faltas, e então pulou sua obrigatória entrevista pós-jogo.

Daniil Medvedev chegou a três das últimas quatro finais do Australian Open, incluindo a de 2024, quando liderou o jogo por dois sets, mas acabou perdendo para Jannik Sinner. Este ano, o russo foi eliminado pelo estadunidense Learner Tien por 3 sets a 2.