Lenda do tênis elogia João Fonseca: ‘O próximo Carlos Alcaraz’

John McEnroe elogiou o João Fonseca após grande atuação do brasileiro no Australian Open 2025. A lenda do tênis comparou a promessa com Carlos Alcaraz e que ele precisa ser guiado para o caminho certo para seguir brilhando no esporte. Apesar da eliminação na segunda rodada para o italiano Lorenzo Sonego, Fonseca foi um dos principais nomes do primeiro Grand Slam do ano.

Campeão de 17 Grand Slams, McEnroe se impressionou com a qualidade de João Fonseca com tão pouca idade. O americano comparou o brasileiro com o espanhol Carlos Alcaraz, que também mostrou talento antes dos 20 anos.

- Quando olho para ele, olho para o próximo Carlos Alcaraz. Eu não posso acreditar o quão bom esse cara já é. Acho que ele já acertou o forehand mais forte do torneio - afirmou John McEnroe ao Eurosport.

Na sequência, o americano citou as qualidades de João Fonseca, que basta o brasileiro seguir no caminho certo para conquistar títulos no futuro.

- O saque parece bom, então ele só precisa de um pouco de "tempero". Quero dizer, não posso acreditar o quão bom esse cara já é. Então não tenho certeza se ele precisa trabalhar muito. Basta apontá-lo para o caminho certo. Dê um tapinha nas costas dele. Faça o que quiser, amigo, porque em breve você será o homem - finalizou o americano.

João Fonseca foi derrotado pelo italiano Lorenzo Sonego e está fora do Australian Open (Foto: Martin Keep/AFP)

João Fonseca foi um dos grandes nomes do início do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Na primeira rodada, o brasileiro eliminou o russo Andrey Rublev, número nove do ranking da ATP, por 3 sets a 0. Porém, João foi eliminado para o italiano Lorenzo Sonego, 55º tenista do ranking, após dura batalha de cinco sets.