Australian Open: veja os resultados do sétimo dia de competições

O Australian Open chegou ao sétimo dia de disputas neste sábado (18), em Melbourne. Apesar da torcida e toda a vibração positiva dos brasileiros, Bia Haddad foi eliminada pela russa Veronika Kudermetova por 2 sets a 0 (parciais: 6/4 e 6/2).

Na primeira colocação do ranking da ATP, Jannik Sinner emendou a 17º vitória seguida e se classificou para às oitavas do Australian Open. O italiano venceu o estadunidense Marcos Giron por 3 sets a 0 (6/3,6/4 e 6/2).

Além de Sinner, a Itália terá outro representante nesta fase da competição. Algoz de João Fonseca, Lorenzo Sonego (55º), eliminou o húngaro Fábián Marozsán (59º) por 3 sets a 1 (6/7, 7/6, 6/1 e 6/2).

Jannik Sinner derrota Marcos no Australian Open (Foto: DAVID GRAY / AFP)

No feminino, Iga Świątek (2º) eliminou a britânica Emma Raducanu — campeã do US Open 2021 — por 2 sets a 1 (6/1 e 6/0). Em suas primeiras partidas no Melbourne Park, a polonesa perdeu somente 10 games, sendo sete deles na estreia e três nas duas últimas rodadas juntas.

Já a número quatro do mundo, Jasmine Paolini, caiu para a Elina Svitolina por 2 sets a 1 (6/2, 4/6 e 0/6). A italiana foi superada pela força da ucraniana, que aplicou sete aces e 83% dos pontos com o primeiro serviço.

Veja todos os resultados do sétimo dia do Australian Open 2025

[1] Jannik Sinner (ITA) vs Marcos Giron (EUA) 6/3 6/4 6/2 Gaël Monfils (FRA) vs [4] Taylor Fritz (EUA) 3/6 7/5 7/6(1) 6/4 [9] Alex de Minaur (AUS) vs [31] Francisco Cerúndolo (ARG) 5/7 7/6(3) 6/3 6/3 [21] Ben Shelton (EUA) vs [16] Lorenzo Musetti (ITA) 6/3 3/6 6/4 7/6(5) Alex Michelsen (EUA) vs [19] Karen Khachanov 6/3 7/6(5) 6/2 [Q] Learner Tien (EUA) vs Corentin Moutet (FRA) 7/6(10) 6/3 6/3 Lorenzo Sonego (ITA) vs Fabian Marozsan (HUN) 6/7(3) 7/6(6) 6/1 6/2 Miomir Kecmanovic (SER) vs [13] Holger Rune (DIN) 7/6(5) 3/6 6/4 1/1 (desistência)