Bia Haddad foi derrotada pela russa Veronika Kudermetova, por 2 sets a 0 (parciais: 6/4 e 6/2), na madrugada deste sábado (18), pelo Australian Open. Apesar da eliminação, a tenista alcançou um feito relevante para o esporte brasileiro. A paulistana tem um dos melhores resultados do país na história do torneio.

Ao chegar à terceira rodada do Australian Open, Bia Haddad igualou os melhores resultados do Brasil na história do Australian Open, considerando apenas as edições da Era Aberta (quando foi liberada a participação de atletas profissionais nos eventos, a partir de 1968).

Apenas quatro tenistas brasileiros haviam atingido a terceira rodada das disputas de simples do Australian Open anteriormente. Além de Bia, incluem-se na lista: Marcos Hocevar (1983), Jaime Oncins (1991) e Gustavo Kuerten (2004).

Em relação aos resultados femininos, Bia é a única brasileira com vitórias na chave simples da competição. A paulista chegou à segunda rodada nos anos de 2018, 2019 e 2022, além de ir até a terceira em 2024. Já em 2023, caiu na estreia.

Bia Haddad em Melbourne, na Austrália (Foto: Paul Crock / AFP)

A jornada de Bia Haddad continua nas duplas

Mesmo com a eliminação no simples, Bia Haddad ainda segue viva nas duplas. Jogando ao lado da alemã Laura Siegemund, a brasileira volta à quadra em Melbourne ainda neste sábado, em jogo previsto para 22h30 (horário de Brasília). As tenistas vão encarar na próxima rodada a italiana Lucia Bronzetti e a ucraniana Anhelina Kalinina.