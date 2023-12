— Quando uma equipe está no topo de seu desempenho por anos, ou pelo menos por muito tempo, e depois, por qualquer motivo, retrocede, isso pode ser muito desorientador. É uma sensação terrível quando um evento como esse faz com que a equipe sinta que todas as suas crenças e sentimentos anteriores estão abalados, o fato de estarmos perdendo, abala as próprias bases da equipe —