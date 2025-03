UFC 314: Diego Lopes comenta relação Brasil-México: ‘Não incomoda nada’

Diego Lopes irá lutar contra Alexander Volkanovski, no UFC 314, no dia 12 de abril, no Kaseya Center (EUA), pelo título do peso pena da organização. Natural de Manaus, mas morador de Puebla, no México, o lutador comentou sobre sua relação sobre os países, a luta contra o australiano e seu futuro no MMA caso vença o cinturão.

Brasil e México

Nascido em Manaus, no Amazônia, Diego se mudou para Puebla, no México, em 2015, para dar aulas de jiu-jítsu e seguir no sonho de ser lutador de MMA, onde tem cartel 26-6, sendo 5-1 no UFC. Em entrevista para o canal "Sexto Round", no Youtube, Lopes foi perguntado sobre como se sente com os comentários negativos que sofre de brasileiros sobre sua relação com o país onde vive.

— Entra no ouvido e sai pelo outro, né? Na verdade, não é o que me incomoda. Tipo, eu sei o que eu tenho passado, eu sei as dificuldades que eu tenho vivido para chegar onde eu estou. Eu sei o que o pessoal do Brasil tem negado para mim, tipo, quando eu pedi ajuda, e eu sei o que o pessoal do México tem feito por mim quando eu pedi ajuda, entendeu? Então, tipo, para mim, dá igual se o pessoal fala mal ou fala bem, sabe? Porque a galera não sabe o que passei para chegar onde eu tô agora, a galera não sabe o que o México fez por mim para me manter ativo e chegar onde eu tô agora, entendeu? Tipo, são coisas que a galera não entende. Mas, tipo, não incomoda nada. Tipo, isso é normal — desabafou Lopes.

Diego Lopes no UFC 303 (Foto: AFP)

Luta contra Alexander Volkanovski

Após Ilia Topuria vagar o cinturão do peso pena para subir de categoria, o UFC anunciou que Diego Lopes iria encarar Alexander Volkanovski pelo cinturão deixado pelo espanhol, no UFC 314, que será realizado no Kaseya Center, em Miami (EUA). Em preparação para o combate, o brasileiro falou como está a análise do australiano e as peças para conseguir o derrotar.

— A gente está trabalhando para encontrar uma boa mão ali, buscar os espaços, analisar bem o que ele vai trazer, encontrar um padrão na luta dele ali, e daí trabalhar em cima disso. Estamos analisando todas as lutas dele, quando ele lutou com o lutador mais alto, que é no meu caso, onde ele tem um pouco de dificuldade, quais são as coisas que ele sempre repete com os mesmos caras, então a gente já tem bem estudado cada detalhe do que a gente pode fazer com ele — iniciou.

Encarada entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes (Foto: Reprodução/Instagram)

— A gente tem estudado bastante detalhe, a gente sabe que no começo da luta ali, pode complicar um pouco para gente, porque ele é um cara que se move bem, troca bem de base, tem um bom jogo de queda também, tem um bom jogo de defesa de queda, tem boas mãos, é um lutador completo, não por nada as últimas dez lutas dele tem sido pelo cinturão. Então eu acho que a gente está esperando a melhor versão dele ali, e trabalhando na nossa melhor versão também. Sabemos que a gente tem poder nas mãos de nocautear, a gente sabe que tem um jiu-jitsu bom também para finalizar, apesar de ele nunca ser finalizado. Estamos tranquilos, a gente tem uma estratégia ótima que vai surpreender muitas pessoas — completou.

Adversário de Diego Lopes, Volkanoviski é uma lenda do UFC. O australiano já foi campeão dos penas e defendeu o cinturão cinco vezes. O lutador até tentou ser campeão dos leves simultaneamente, mas foi derrotado por Islam Makhachev em ambas oportunidades. Após falhar na categoria de cima, foi destronado por Ilia Topuria, em fevereiro de 2024, no UFC 298, sendo essa, sua última luta desde então.