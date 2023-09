Atletismo - Darlan Romani (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Atletismo - Caio Bonfim (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Atletismo - Augusto Dutra (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Atletismo - Dérick Silva (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Atletismo - Eliane Martins (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Atletismo - Geisa Rafaela Arcanjo (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Atletismo - Jorge Vides (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Atletismo - Laila Ferrer e Silva (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Atletismo - Tatiane Raquel da Silva (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Ginástica - Arthur Nabarrete Zanetti (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Ginástica - Francisco Carlos Barretto Júnior (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Ginástica - Caio Souza (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Ginástica - Arthur Nory (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Tiro com arco - Marcus Vinicius D'almeida (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Triatlo - Vittória Lopes de Mello (Comissão de Desportos da Aeronáutica)

Boxe - Abner Teixeira (Comissão de Desportos do Exército)

Boxe - Jucielen Cerqueira Romeu (Comissão de Desportos do Exército)

Boxe - Keno Machado (Comissão de Desportos do Exército)

Boxe - Wanderson de Olveira (Comissão de Desportos do Exército)

Esgrima - Guilherme Toldo (Comissão de Desportos do Exército)

Hipismo - João Victor Marcari Oliva (Comissão de Desportos do Exército)

Judô - Eduardo Barbosa (Comissão de Desportos do Exército)

Judô - Eduardo Yudy Santos (Comissão de Desportos do Exército)

Judô - Eric Takabatake (Comissão de Desportos do Exército)

Judô - Rafael Augusto Buzacarini (Comissão de Desportos do Exército)

Judô - Rafael de Macedo (Comissão de Desportos do Exército)

Natação - Fernando Scheffer (Comissão de Desportos do Exército)

Natação - Guilherme Basseto (Comissão de Desportos do Exército)

Natação - Larissa de Oliveira (Comissão de Desportos do Exército)

Natação - Giovanna Tomanik Diamante (Comissão de Desportos do Exército)

Triatlo - Luisa de Baptista (Comissão de Desportos do Exército)

Triatlo - Manoel Messias dos Santos (Comissão de Desportos do Exército)

Vôlei de praia - Eduarda Santos Lisboa (Comissão de Desportos do Exército)

Vôlei de praia - Ana Patrícia Silva Ramos (Comissão de Desportos do Exército)

Vôlei de praia - Rebecca da Silva (Comissão de Desportos do Exército)

Atletismo - Almir Cunha dos Santos (Comissão de Desportos da Marinha)

Atletismo - Paulo André Camilo de Oliveira (Comissão de Desportos da Marinha)

Atletismo - Vitória Cristina Rosa (Comissão de Desportos da Marinha)

Atletismo - Andressa de Morais (Comissão de Desportos da Marinha)

Atletismo - Alison Brendom dos Santos (Comissão de Desportos da Marinha)

Atletismo - Tábata Vitorino de Carvalho (Comissão de Desportos da Marinha)

Atletismo - Felipe Bardi dos Santos (Comissão de Desportos da Marinha)

Atletismo - Chayenne da Silva (Comissão de Desportos da Marinha)

Boxe - Beatriz Iasmim Ferreira (Comissão de Desportos da Marinha)

Boxe - Graziele de Sousa (Comissão de Desportos da Marinha)

Boxe - Hebert Sousa (Comissão de Desportos da Marinha)

Canoagem slalom - Pedro Gonçalves (Comissão de Desportos da Marinha)

Judô - Larissa Pimenta (Comissão de Desportos da Marinha)

Judô - Daniel Cargnin (Comissão de Desportos da Marinha)

Levantamente de pcaeso - Natasha Rosa Figueiredo Campião (Comissão de Desportos da Marinha)

Maratona aquática - Ana Marcela da Cunha (Comissão de Desportos da Marinha)

Pentatlo moderno - Maria Ieda Chaves Guimarães (Comissão de Desportos da Marinha)

Natação - Guilherme da Costa (Comissão de Desportos da Marinha)

Natação - Luiz Melo (Comissão de Desportos da Marinha)

Natação - Etiene Medeiros (Comissão de Desportos da Marinha)

Natação - Gabrielle Roncatto (Comissão de Desportos da Marinha)

Natação - Nathália Almeida (Comissão de Desportos da Marinha)

Remo - Lucas Verthein (Comissão de Desportos da Marinha)

Saltos ornamentais - Isaac Souza Filho (Comissão de Desportos da Marinha)

Saltos ornamentais - Luana Lira (Comissão de Desportos da Marinha)

Saltos ornamentais - Ingrid Oliveira (Comissão de Desportos da Marinha)

Taekwondo - Edival Pontes (Comissão de Desportos da Marinha)

Taekwondo - Milena Titoneli (Comissão de Desportos da Marinha)

Vela - Kahena Kunze (Comissão de Desportos da Marinha)

Vela - Marco Grael (Comissão de Desportos da Marinha)

Vela - Jorge João Zarif (Comissão de Desportos da Marinha)

Vôlei de praia - Bruno Schmidt (Comissão de Desportos da Marinha)

Vôlei de praia - Evandro Gonçalves de Oliveira Júnior (Comissão de Desportos da Marinha)

Vôlei de praia - Álvaro Morais Filho (Comissão de Desportos da Marinha)

Vôlei de praia - Ágatha Bednarczuk (Comissão de Desportos da Marinha)