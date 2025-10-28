Luxemburgo elogia jogador criticado no Flamengo: 'Qualquer treinador quer'

O técnico Vanderlei Luxemburgo elogiou um jogador que vem sendo criticado no Flamengo, na noite desta segunda-feira (27), durante o programa "Galvão e Amigos", na Band. Ele ainda analisou o confronto do Rubro-Negro com o Racing, na Libertadores.

continua após a publicidade

Desde a lesão de Pedro, do Flamengo, há um debate sobre quem deve ser o centroavante titular do time de Filipe Luís. Durante a conversa, Vanderlei Luxemburgo defendeu Bruno Henrique, que vem sendo criticado pelas últimas atuações.

➡️Rafael Sóbis crava eliminação do Flamengo na Libertadores: 'Não é'

- O Bruno Henrique é aquele jogador que qualquer treinador quer ter no jogo. Não tem bola perdida para ele. Metem a bola no espaço, ele vai ocupar, disputa. Ele é muito bom, muito bom - começou o técnico.

continua após a publicidade

- Jogar em casa, com posse de bola, no campo do adversário, Pedro. A bola vai chegar, ele vai fazer uma tabela. Agora, jogando fora de casa, se os caras vêm para cima, tem que ter a possibilidade do contra-golpe - terminou Vanderlei Luxemburgo.

Ainda no programa, a mesa debatia como o Flamengo deveria se portar diante do Racing, adversário na semifinal da Libertadores. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol do colombiano Jorge Carrascal.

continua após a publicidade

- Se entrar com três atacantes que venham recompor rapidinho e façam a marcação perde-pressiona, mas tenham velocidade, vai incomodar eles. Eles vão se preocupar com isso. Quando eles atacarem, sabem que pode entrar uma bola longa - analisou Vanderlei Luxemburgo.

Vanderlei Luxemburgo elogiou Bruno Henrique, do Flamengo (Foto: Reprodução Band)

Bruno Henrique adota novo discurso sobre jogar de centroavante no Flamengo

Bruno Henrique mudou o próprio discurso sobre atuar como centroavante no Flamengo. A declaração após o jogo contra o Racing, quando afirmou que não queria mais exercer a função, levantou preocupações depois da confirmação da lesão de Pedro. No entanto, o ídolo rubro-negro se retratou no intervalo da derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, nesse sábado (25).

- Ficou (a sensação) de "o Bruno não quer jogar (de centroavante)". Vou me retratar, não é isso. Temos o melhor 9 do Brasil, da Seleção Brasileira. (Mas) quando o Pedro não tiver jogando, eu vou estar pronto para jogar de 9 - corrigiu BH, que atuou como centroavante.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Bruno Henrique entrou como 9 na vaga de Pedro durante o jogo contra o Racing, na quarta-feira (22), e o gol do Flamengo saiu de rebote de chute seu. Depois, admitiu o desconforto em atuar no setor. Vale ressaltar, porém, que o atacante falou isso antes de saber a gravidade da lesão de Pedro, que pode ficar até dois meses fora dos gramados.

- Não é minha posição, todo mundo sabe. Deixei claro para o Filipe que quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja a de 9, porque nós temos o melhor centroavante do Brasil, o Pedro, de Seleção Brasileira. Ele está super bem. Filipe entende que é o momento dele também - disse na ocasião.