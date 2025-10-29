CBV adia jogo da Superliga por surto de virose; entenda
Partida seria disputada neste sábado (1)
- Matéria
- Mais Notícias
Em nota oficial, divulgada nesta terça-feira (29), o Itambé Minas informou o adiamento da partida contra o Sesi Bauru, válida pela terceira rodada da Superliga Masculina. O jogo seria disputado neste sábado (1), às 21h, em Bauru (SP). A decisão tomada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) foi motivada por um surto de virose que afeta o time mineiro.
Goiás vira sobre Campinas e fecha a 2ª rodada da Superliga Masculina; veja a tabela
Mais Esportes
Líder do Guarulhos, Sandro joga a 25ª Superliga aos 44 anos
Parceiro - r7
Cruzeiro é surpreendido pelo Sesi Bauru na Superliga de Vôlei, veja
Mais Esportes
➡️ Goiás vira sobre Campinas e fecha a 2ª rodada da Superliga Masculina; veja a tabela
➡️ Vôlei: Mundiais de Clubes acontecem no Brasil; confira detalhes
Com a mudança de data, os mandos de quadra também foram invertidos. Minas e Sesi Bauru se enfrentam no dia 17 de dezembro, às 19h (de Brasília), na Arena UniBH. Depois, os times voltam a se encontrar no returno da Superliga, com mando da equipe paulista, às 18h30 do dia 22 de janeiro.
Desfalque do Minas na Superliga
O Minas entrou em quadra contra o Joinville, na última segunda-feira (27), pela segunda rodada da Superliga. Na derrota por 3 sets a 0, o time não contou com o oposto Samuel nem com o oposto Michel, afastados por virose. Além deles, atletas como Léo Lukas jogaram no sacrifício. Mesmo assim, o clube optou pelo não adiamento da partida.
Ao longo dos dias, o número de atletas afetados aumentou. Pelo menos dez jogadores da equipe tiveram sintomas do quadro viral, prejudicando a preparação para a partida que seria neste sábado (1). Segundo a nota, eles seguem sob cuidados do departamento médico do Minas.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Confira a tabela atualizada da Superliga
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
Praia Clube
6
2
2
2º
Sesi Bauru
5
2
2
3º
Guarulhos
5
2
2
4º
Cruzeiro
4
2
1
5º
Campinas
3
2
1
6º
Suzano
3
2
1
7º
Joinville
3
2
1
8º
Goiás
3
2
1
9º
Juiz de Fora
2
2
1
10º
Minas
1
2
0
11º
Monte Carmelo
1
2
0
12º
São José
0
2
0
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias