CBV adia jogo da Superliga por surto de virose; entenda

Em nota oficial, divulgada nesta terça-feira (29), o Itambé Minas informou o adiamento da partida contra o Sesi Bauru, válida pela terceira rodada da Superliga Masculina. O jogo seria disputado neste sábado (1), às 21h, em Bauru (SP). A decisão tomada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) foi motivada por um surto de virose que afeta o time mineiro.

Com a mudança de data, os mandos de quadra também foram invertidos. Minas e Sesi Bauru se enfrentam no dia 17 de dezembro, às 19h (de Brasília), na Arena UniBH. Depois, os times voltam a se encontrar no returno da Superliga, com mando da equipe paulista, às 18h30 do dia 22 de janeiro.

Desfalque do Minas na Superliga

O Minas entrou em quadra contra o Joinville, na última segunda-feira (27), pela segunda rodada da Superliga. Na derrota por 3 sets a 0, o time não contou com o oposto Samuel nem com o oposto Michel, afastados por virose. Além deles, atletas como Léo Lukas jogaram no sacrifício. Mesmo assim, o clube optou pelo não adiamento da partida.

Ao longo dos dias, o número de atletas afetados aumentou. Pelo menos dez jogadores da equipe tiveram sintomas do quadro viral, prejudicando a preparação para a partida que seria neste sábado (1). Segundo a nota, eles seguem sob cuidados do departamento médico do Minas.

Minas perdeu para o Joinville por 3 sets a 0 (Foto: Hedgard Moraes/ MTC)

Confira a tabela atualizada da Superliga

Posição Time Pontos Jogos Vitórias 1º Praia Clube 6 2 2 2º Sesi Bauru 5 2 2 3º Guarulhos 5 2 2 4º Cruzeiro 4 2 1 5º Campinas 3 2 1 6º Suzano 3 2 1 7º Joinville 3 2 1 8º Goiás 3 2 1 9º Juiz de Fora 2 2 1 10º Minas 1 2 0 11º Monte Carmelo 1 2 0 12º São José 0 2 0