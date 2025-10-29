menu hamburguer
CBV adia jogo da Superliga por surto de virose; entenda

Partida seria disputada neste sábado (1)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 29/10/2025
16:18
Minas x Joinville pela Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/ MTC)
imagem cameraMinas x Joinville pela Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/ MTC)
Em nota oficial, divulgada nesta terça-feira (29), o Itambé Minas informou o adiamento da partida contra o Sesi Bauru, válida pela terceira rodada da Superliga Masculina. O jogo seria disputado neste sábado (1), às 21h, em Bauru (SP). A decisão tomada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) foi motivada por um surto de virose que afeta o time mineiro.

Com a mudança de data, os mandos de quadra também foram invertidos. Minas e Sesi Bauru se enfrentam no dia 17 de dezembro, às 19h (de Brasília), na Arena UniBH. Depois, os times voltam a se encontrar no returno da Superliga, com mando da equipe paulista, às 18h30 do dia 22 de janeiro.

Desfalque do Minas na Superliga

O Minas entrou em quadra contra o Joinville, na última segunda-feira (27), pela segunda rodada da Superliga. Na derrota por 3 sets a 0, o time não contou com o oposto Samuel nem com o oposto Michel, afastados por virose. Além deles, atletas como Léo Lukas jogaram no sacrifício. Mesmo assim, o clube optou pelo não adiamento da partida.

Ao longo dos dias, o número de atletas afetados aumentou. Pelo menos dez jogadores da equipe tiveram sintomas do quadro viral, prejudicando a preparação para a partida que seria neste sábado (1). Segundo a nota, eles seguem sob cuidados do departamento médico do Minas.

Minas perdeu para o Joinville por 3 sets a 0 (Foto: Hedgard Moraes/ MTC)
Minas perdeu para o Joinville por 3 sets a 0 (Foto: Hedgard Moraes/ MTC)

Confira a tabela atualizada da Superliga

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

Praia Clube

6

2

2

Sesi Bauru

5

2

2

Guarulhos

5

2

2

Cruzeiro

4

2

1

Campinas

3

2

1

Suzano

3

2

1

Joinville

3

2

1

Goiás

3

2

1

Juiz de Fora

2

2

1

10º

Minas

1

2

0

11º

Monte Carmelo

1

2

0

12º

São José

0

2

0

