O São Paulo está próximo de negociar a venda de Rodrigo Nestor ao Bahia. O jogador, que já pertence à equipe de Rogerio Ceni até o final do ano (por empréstimo), deve se tornar jogador do Bahia em definitivo nos próximos dias. Entre torcedores do SPFC no X, a notícia não foi bem recebida.

continua após a publicidade

Herói do São Paulo no título da Copa do Brasil em 2023, Nestor se adaptou rapidamente ao Bahia. Inclusive, o meia-atacante está entre os artilheiros do time na temporada, com quatro gols, atrás de Willian José (seis) e Luciano Juba (cinco).

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Venda de Nestor pode ajudar São Paulo a abater dívida de Ferrasresi

O valor fixado de Rodrigo Nestor gira em torno dos 4,5 milhões de euros (R$ 28,1 milhões, na cotação atual). Com a possibilidade do Bahia tentar negociar e diminuir este valor, entra em cheque o possível abatimento de uma dívida do São Paulo com o Grupo City, dono de 90% da SAF baiana.

continua após a publicidade

O clube paulista está em dívida com valores da compra de Nahuel Ferraresi, que aconteceu em 2024. O Tricolor Paulista fechou a negociação por 4,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões) e parcelou em três anos.

Apesar de ter sinalizado o interesse, o Bahia ainda não formalizou uma proposta ao São Paulo.

Importância no Bahia

Quanto a Nestor, o São Paulo entende que não contaria com o atleta para a próxima temporada. Vale destacar que neste período emprestado ao Bahia na temporada, o time nordestino arcou integralmente com os salários. O time também pagou um valor de 1,5 milhão de euros (R$9,4 milhões na cotação atual) pelo empréstimo.

continua após a publicidade