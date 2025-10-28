Torcedores do São Paulo lamentam venda de jogador: 'Acabou com a semana'
Venda de Nestor ao Bahia pode ajudar o São Paulo a abater dívida
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo está próximo de negociar a venda de Rodrigo Nestor ao Bahia. O jogador, que já pertence à equipe de Rogerio Ceni até o final do ano (por empréstimo), deve se tornar jogador do Bahia em definitivo nos próximos dias. Entre torcedores do SPFC no X, a notícia não foi bem recebida.
Vegetti se isola na artilharia do Brasil em 2025; confira ranking atualizado
Futebol Nacional
Ex-tenista Fernando Meligeni revela motivo de saída da ESPN: ‘Três partes’
Fora de Campo
NBA: Rômulo Mendonça cita favoritos ao MVP e faz previsão para Wembanyama
Fora de Campo
Herói do São Paulo no título da Copa do Brasil em 2023, Nestor se adaptou rapidamente ao Bahia. Inclusive, o meia-atacante está entre os artilheiros do time na temporada, com quatro gols, atrás de Willian José (seis) e Luciano Juba (cinco).
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Venda de Nestor pode ajudar São Paulo a abater dívida de Ferrasresi
O valor fixado de Rodrigo Nestor gira em torno dos 4,5 milhões de euros (R$ 28,1 milhões, na cotação atual). Com a possibilidade do Bahia tentar negociar e diminuir este valor, entra em cheque o possível abatimento de uma dívida do São Paulo com o Grupo City, dono de 90% da SAF baiana.
O clube paulista está em dívida com valores da compra de Nahuel Ferraresi, que aconteceu em 2024. O Tricolor Paulista fechou a negociação por 4,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões) e parcelou em três anos.
Apesar de ter sinalizado o interesse, o Bahia ainda não formalizou uma proposta ao São Paulo.
Importância no Bahia
Quanto a Nestor, o São Paulo entende que não contaria com o atleta para a próxima temporada. Vale destacar que neste período emprestado ao Bahia na temporada, o time nordestino arcou integralmente com os salários. O time também pagou um valor de 1,5 milhão de euros (R$9,4 milhões na cotação atual) pelo empréstimo.
- Matéria
- Mais Notícias