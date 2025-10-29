Web reage a golaço de jogadora na Kings League feminina: 'Esculacho'

A Queens League, versão feminina da Kings League criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, foi palco de um momento mágico que já entrou para a história do torneio. Yese Ortiz, camisa 10 e capitã da equipe do Las Pilares FC fez um golaço de falta digno de prêmios.

Posicionada para a cobrança a uma distância considerável, Yese Ortiz não tomou conhecimento da barreira ou da goleira adversária. Com uma batida de chapa perfeita, ela colocou a bola com curva, no ângulo, sem qualquer chance de defesa.

Yese Ortiz da equipe do Las Pilares marca golaço na Queens League Espanha (Foto: Reprodução / Instagram)

Sobre a Queens League, versão feminina da Kings League

A Queens League é uma liga de futebol 7 (futebol society) criada pelo ex-zagueiro e ídolo do Barcelona, Gerard Piqué. A competição acontece apenas na Espanha e no México e tem as mesmas regras da versão masculina.

A Queens League, impulsionada pela versão masculina, é um sucesso estrondoso de audiência. As transmissões gratuitas (principalmente na Twitch) atingem picos de centenas de milhares de espectadores simultâneos, assim como as da Kings League, mostrando a popularidade de ambos os torneios.

