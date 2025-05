Em entrevista exclusiva ao Lance!, Lucas di Grassi, piloto da Fórmula E, analisou a ida de Lewis Hamilton à Ferrari neste ano. Para o brasileiro, que elogiou a carreira do heptacampeão mundial, a contratação do britânico não seria sua escolha, principalmente por conta da idade e do momento atual do piloto.

continua após a publicidade

— O processo de tomada de decisão dentro da Ferrari, considerando que você tem dinheiro infinito, está errado. Foi errado contratar o Alonso, o Vettel e foi errado contratar o Hamilton. Se você tem a possibilidade de contratar qualquer piloto do grid, você não vai contratar um cara de 40 anos; vai contratar o melhor piloto que você acha. Pode ser até o Verstappen, o Norris… Tira ele de outra equipe e traz para a Ferrari, se esse for o objetivo: ter o melhor piloto. Agora, contratar um cara que está na terceira fase da vida dele, como o Vettel ou o Hamilton, não vai resolver o problema — analisou Di Grassi sobre a ida de Hamilton à Ferrari.

➡️ Emerson Fittipaldi projeta futuro de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

Di Grassi afirmou que, se fosse chefe de equipe da Ferrari, usaria essa verba para apostar em um jovem piloto em seu auge. Atualmente, Hamilton está com 40 anos.

continua após a publicidade

— Se eu fosse o chefe de equipe da Ferrari, usaria essa verba de contratação — apesar de não estar ligada ao teto de gastos — ou gastaria até mais para contratar o melhor piloto do grid, ou um jovem que está em seu ápice. Não contrataria um piloto que, apesar de ser o melhor da história e de todos os tempos, não está no seu pico de performance. E não é nem pelo presente, mas pelo futuro da equipe — finalizou o piloto da Fórmula E.

Lewis Hamilton, piloto da Ferrari na Fórmula 1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

‘Não muda a minha vida, mas torço por ele’ diz Di Grassi sobre Bortoleto

Lucas Di Grassi afirmou que não cria expectativas sobre a carreira de Gabriel Bortoleto. O brasileiro explicou que a trajetória do compatriota não interfere diretamente em sua vida, mas torce por um bom desempenho do jovem na Sauber.

continua após a publicidade

— Eu não tenho expectativa nenhuma. Não vai mudar nada na minha vida o que vai acontecer com o Bortoleto na carreira dele. Torço por ele, acho muito importante ter um brasileiro na Fórmula 1, porém, não dá para saber. Enfim, não estou acompanhando de perto como está estruturada a carreira dele ou não — afirmou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lance! no Grid

A entrevista faz parte da série especial “Lance! no Grid”, em comemoração aos 75 anos da Fórmula 1, e resgata histórias de figuras fundamentais do automobilismo. Confira outras matérias com Lucas di Grassi: