A Infobip, plataforma global de comunicação em nuvem, firmou uma parceria com a equipe MoneyGram Haas F1 Team para aproximar os fãs da Fórmula 1 por meio de experiências digitais em tempo real e personalizadas.

continua após a publicidade

Com foco em inovação e performance, a colaboração une duas marcas que compartilham a paixão por tecnologia de ponta — dentro e fora das pistas. Principal plataforma de mensagens dos EUA, a Infobip apoiará a equipe com soluções como RCS, WhatsApp e mensagens in-app combinadas com inteligência artificial, criando jornadas mais ricas e interativas para os fãs.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Pai de piloto da Fórmula 1 analisa candidatura à presidência da FIA

— No mundo todo, estamos ajudando marcas a liderarem com experiências conversacionais que fidelizam e geram crescimento. O tráfego de RCS cresceu exponencialmente nos últimos dois anos e promete transformar a forma como as marcas se conectam com seu público. Estamos empolgados em apoiar a MoneyGram Haas F1 a levar seus fãs para mais perto da ação — afirma Ivan Ostojić, CBO da Infobip.

continua após a publicidade

A demanda por canais de mensagens avançados — como o RCS, evolução do SMS que permite mensagens com recursos multimídia — tem crescido significativamente no Brasil e em outros mercados. Isso o torna uma ferramenta ideal para marketing, engajamento e suporte ao cliente. Por meio dessas soluções, a MoneyGram Haas F1 poderá se conectar de forma inédita e personalizada com sua base global de torcedores, usando, por exemplo, IA conversacional para que os fãs tirem dúvidas e interajam com a equipe via WhatsApp.

Ayao Komatsu, chefe da Haas, e Ivan Ostojić da Infobip (Foto: Haas Formula 1 team)

➡️ Hamilton provoca Ferrari após GP de Miami: ‘Bottas teria cedido a posição’

Primeiro unicórnio da Croácia, a Infobip ultrapassou €1,8 bilhão em receita em 2024 e fornece tecnologia de comunicação para empresas como Google e Uber. A companhia também atua fortemente no setor automotivo, auxiliando marcas como Toyota, Nissan e Mahindra a aprimorar a jornada do cliente com inteligência artificial.

continua após a publicidade

— A Infobip entende o que é necessário para inovar continuamente e entregar resultados. Seu crescimento e liderança global refletem o espírito que valorizamos como uma equipe com uma base de fãs cada vez mais global — ressalta Ayao Komatsu, chefe de equipe da MoneyGram Haas F1 Team.