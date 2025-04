Lucas di Grassi contou as principais diferenças entre a Fórmula E e a Fórmula 1 (F1) em conversa exclusiva com o Lance!. O brasileiro, que já passou pela elite do automobilismo mundial e atualmente compete na categoria de carros elétricos, afirmou que os dois tipos de automóveis são completamente distintos.

— O carro é completamente diferente. Não existe nenhuma parte em comum entre um Fórmula E e um Fórmula 1 (F1). Mas a principal diferença é que um usa motor a combustão e o outro, motor elétrico, com bateria. Outra diferença gritante é a tração: na Fórmula 1, é nas rodas traseiras; já na Fórmula E, é nas quatro rodas. Isso faz com que o carro da Fórmula E vá de 0 a 100 km/h em 1,9 segundos, enquanto o Fórmula 1 faz em 2,3 segundos. A velocidade máxima de um Fórmula 1 chega a 350 km/h, enquanto a da Fórmula E fica em torno dos 300 km/h — explicou o piloto.

Lucas di Grassi no pódio da Fórmula E (Foto: Reprodução)

Sobre a duração das provas, Di Grassi também destacou a diferença entre as duas categorias.

— As corridas da Fórmula E duram cerca de 45 a 50 minutos, enquanto as da Fórmula 1 costumam durar o dobro disso, cerca de 1h30 ou até 1h40, dependendo da prova — completou.

O piloto também comentou as diferenças entre os circuitos.

— Todas as pistas da Fórmula E são de rua, e a Fórmula 1 corre em autódromos — finalizou Di Grassi.

Di Grassi e a fundação da Fórmula E

Além de competir, Di Grassi participou ativamente da criação da Fórmula E. O brasileiro esteve envolvido no projeto desde o início, e foi peça-chave na construção da categoria.

— Em junho de 2012, começamos a construir o campeonato do zero até a primeira corrida, que aconteceu em 2014, na China — contou o piloto da Lola Yamaha Abt.

