DeMarcus Cousins dispara contra Joel Embiid: ‘Vá perder peso’

O ex-jogador da NBA, DeMarcus Cousins, criticou a forma física de Joel Embiid. Em participação ao programa “Run it Back”, Cousins afirmou que o pivô precisa emagrecer para voltar a forma de antes.

“Para mim, isso é sobre o peso. Você está em um ponto na carreira onde seu peso importa. Passou por lesões, cirurgias e, obviamente, isso tem sido um incômodo. Agora, é hora de se responsabilizar por tudo isso. Vá perder peso. Uns 18 quilos”, destacou.

Segundo o ex-jogador do Golden State Warriors, a perda de peso passa não apenas para prevenir lesões, mas também para voltar ao seu estilo de jogo.

“Seu corpo não consegue sustentar esse tipo de peso. O desgaste, os constantes impactos em seus joelhos noite após noite, não vai ajudar sua situação. Ter esse peso e esse tamanho na liga hoje, não te ajuda. Você não precisa ir para a quadra e ser esse cara grande e físico mais. Essa é uma liga frágil. É sobre correr para lá e para cá, lado a lado, não é sobre fisicalidade e contato”, acrescentou DeMarcus Cousins.

Joel Embiid desfalcou o 76ers em diversas oportunidades na temporada (Foto: Stacy Revere / AFP)

Embiid sofreu com problemas no joelho após a participação nos Jogos Olímpicos. O astro, inclusive, teve dificuldades para atuar no começo dessa temporada, onde soma apenas 19 partidas.

Existe a possibilidade de o jogador ficar de fora pelo restante de 2024/25. Segundo Marcus Hayes, do jornal Philly Inquirer, o pivô pode passar por um tratamento de substituição do menisco, algo raro nos dias de hoje. Seria mais uma tentativa para sanar de vez os problemas no joelho do atleta do Sixers.