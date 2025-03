Em participação ao podcast “P with Paul George”, o ex-pivô Dwight Howard afirmou que LeBron James quer colocar outro filho no Los Angeles Lakers. O camisa 23 atua com Bronny James, mas teria o desejo de jogar também com Bryce James.

O veterano confirmou que ainda não está aposentado e que está buscando uma vaga na NBA. Nas conversas que teve, uma foi com LeBron, que revelou sua ideia a Howard.

- Ainda não me aposentei oficialmente, mas ainda não sei o que vou fazer. Pensei que voltaria para a liga, mas Paul disse que não queria ninguém com mais de 35 anos jogando como pivô… Perguntei a LeBron. Ele disse que queria Bronny e que estava tentando pegar Bryce - disse o antigo pivô do Lakers.

Ex-pivô Dwight Howard; jogador agora atua no exterior (Foto: Tim Nwachukwu/AFP)

Por falar na franquia, Howard também relembrou os tempos em que atuava em LA e associou que voltar a atuar com ídolo do basquete seria uma ótima lembrança.

- Cara, eu realmente aproveitei meu tempo com os Lakers. Obviamente, jogar com LeBron é uma ótima lembrança jogar com os Lakers - acrescentou.

Carreira de Dwight Howard

Dwight Howard esteve no elenco do Lakers campeão da NBA em 2020. Logo na sequência, no entanto, perdeu espaço e não conseguiu se recolocar na liga. Dessa forma, então, partiu para atuar no exterior.

O último time do pivô foi o Taiwan Beer Leopards, que disputa a T1 League, a principal competição a nível nacional. Ele, inclusive, conquistou o título na última temporada.

Além do Lakers, o jogador também passou por Orlando Magic, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards e Philadelphia 76ers.