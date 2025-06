Terminou sem resultado o duelo entre o brasileiro Rodolfo Bellato e o escocês Paul Craig, na noite deste sábado (14), na State Farm Arena, última luta do card preliminar do UFC Atlanta. Por causa de um golpe considerado ilegal do lutador da Escócia, a dez segundos do fim do primeiro round, os árbitros do confronto do peso meio-pesado se reuniram, viram o replay do golpe e deram o veredito de "no contest". anunciado pelo árbitro do confronto no final. Ao levar o chute considerado ilegal, Bellato ficou completamente desnorteado e demorou a entender o que estava acontecendo, sendo ajudado pelos médicos a retomar a consciência.

continua após a publicidade

➡️ Brasileira desbanca campeã mundial e leva ouro no Grand Prix de Taekwondo

O brasileiro havia começado bem o primeiro round, mantendo boa distância, castigando o escocês com chutes na perna e evitando que a luta fosse para o chão. Mas ao longo do round, o escocês equiibrou a luta e conseguiu levar Bellato ao chão. Quando o brasileiro estava de pé e tentou voltar ao chão para desferir golpes em Craig, que estava deitado, tentando se defender. Ao ficar com um joelho no chão diante do adversário, o brasileiro levou do escocês um chute desferido por uma pedalada na mandibula. Bellato ficou desacordado por alguns segundos, e depois demonstrou ficar desnorteado.

Como os árbitros consideraram que o golpe ilegal não foi intencional, a luta foi considerada como "no contest", já que o brasileiro não apresentava mais condições de voltar ao confronto. O golpe foi considerado irregular pelo fato de o brasileiro estar com três apoios, ou seja, os dois pés e um dos joslhos.

continua após a publicidade

A luta entre Bellato e Craig estava marcada para o UFC Las Vegas 106, no dia 17 de maio, mas foi remarcada por causa de um problema médico do brasileiro.

Nocautes no card preliminar

Duas lutas do card preliminar terminaram com nocaute. O estadunidense Malcolm Wellmaker derrubou o compatriota Kris Moutinho aos 2min37s do primeiro round. E o peruano Jose Ochoa nocauteou o anfitrião Cody Durden aos 11 segundos do segundo round.

continua após a publicidade

Resultados do card preliminar do UFC Atlanta

Paul Craig (ESC) x Rodolfo Bellato (BRA) - luta sem resultado (peso meio-pesado)

Michael Chiesa (EUA) vence Court McGee (EUA) por 30-27, 30-27 e 29-28 (peso meio-médio)

Malcolm Wellmaker (EUA) vence Kris Moutinho (EUA) por nocaute no 1º round (peso galo)

Jose Ochoa (PER) vence Cody Durden (EUA) por nocaute no 2º round (peso mosca)

Ricky Simon (EUA) vence Cameron Smotherman (EUA) por 30-27, 30-27 e 29-28 (peso galo)

Philip Rowe (EUA) vence Ange Loosa (CON) por nocaute técnico no 3º round (peso meio-médio)

Jamey-Lyn Horth (CAN) vence Vanessa Demopoulos (EUA) por 30-27, 30-27 e 30-27 (peso mosca)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte