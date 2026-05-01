Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido no único treino livre do Grande Prêmio de Miami, quarta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Nesta sexta-feira (1º), o monegasco marcou 1m29s310 e liderou a sessão com Max Verstappen, em segundo, e Oscar Piastri, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a sessão na 14ª colocação.

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A melhor equipe da atividade foi a Ferrari, apesar da presença constante de Antonelli no Top 2. Em mais da metade da sessão, foi Leclerc quem liderou o pelotão, além de ser o primeiro a chegar ao segundo 29. A atuação sólida de Hamilton, também, coloca em evidência a força da escuderia italiana para a quarta etapa do campeonato.

Desempenho do brasileiro

Até os 30 minutos finais da sessão, Gabriel Bortoleto se mantinha "preso" na 17ª colocação, enquanto seu companheiro, Nico Hulkenberg, flertava com a parte de cima da tabela. Após completar 13 voltas, o brasileiro retornou à pista com um novo jogo de pneus – ainda utilizando os compostos duros – em busca de melhorar seu desempenho.

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No entanto, um erro durante sua volta rápida acabou comprometendo a tentativa de ganho de posições, impedindo um avanço imediato na classificação. Já nos minutos finais, com a entrada dos pneus macios, Bortoleto conseguiu extrair um ritmo melhor e subiu para a 13ª colocação, fechando a sessão uma posição abaixo, apesar da evolução importante.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da China pela F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

Como foi o treino?

O primeiro piloto a ir à pista foi Carlos Sainz, da Williams, seguido pela dupla da Ferrari, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Não demorou para que o restante do pelotão também fosse à pista, dando início ao primeiro treino livre. Um dos destaques iniciais ficou por conta da McLaren, que chamou atenção ao utilizar tinta fluorescente nas asas traseiras do carro.

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A chamada tinta fluorescente, conhecida na F1 como "Flow Vis", é um composto especial aplicado sobre os carros para ajudar as equipes a visualizar o fluxo de ar durante a sessão. Ao entrar em contato com o ar em alta velocidade, a substância se espalha pela carroceria e forma padrões visíveis, permitindo que os engenheiros analisem o comportamento aerodinâmico e identifiquem possíveis ajustes para melhorar o desempenho.

Ao fim dos 10 minutos iniciais, Lando Norris liderava a tabela com o tempo de 1m30s335. A maioria dos pilotos iniciou os trabalhos com pneus duros – apenas a dupla da Cadillac, formada por Sergio Perez e Valtteri Bottas, optou pelos compostos médios. Outro ponto que chamou atenção foi a demora da Aston Martin, que só foi à pista cerca de 30 minutos após o início da sessão.

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Pouco antes da metade do treino, Kimi Antonelli assumiu a liderança ao marcar 1m30s079, superando o então líder do campeonato. A marca, no entanto, não durou muito: Leclerc tratou de baixar o tempo e foi o primeiro a entrar na casa de 1m29, registrando 1m29s855 mesmo com pneus duros. A Ferrari, inclusive, voltou a testar a asa traseira apelidada de "Macarena", dando sequência ao trabalho de avaliação aerodinâmica.

Na parte final da sessão, com a pista mais emborrachada e a adoção dos pneus macios, os tempos começaram a cair de forma mais significativa. Max Verstappen chegou a assumir a liderança momentaneamente, mas acabou superado rapidamente por Leclerc, que confirmou o bom ritmo da Ferrari ao longo do treino.

Enquanto isso, algumas equipes enfrentaram contratempos. A Mercedes, por exemplo, permaneceu fora da pista nos minutos finais após identificar problemas no carro, abrindo mão das simulações de volta rápida na fase decisiva do treino livre.

GP de Miami: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h00 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 02 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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