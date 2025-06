Pedro Scooby explica preparação mental para esporte ‘que pode custar sua vida’

Matéria

-Eu penso que eu tenho que fazer o meu trabalho e não cair. O grande lance para pegar onda gigante é você não errar. Claro que pode cometer algum erro não tão grave, porque isso pode custar sua vida, então eu tento administrar aquele momento sem errar, ou errar o menos possível - comentou Pedro.

O surfista entende que a parte mental é tão importante quanto a parte física, ambas devem estar em sintonia e não podem vacilar na hora de encarar a onda gigante.

-O preparo para as ondas gigantes é 50% físico e 50% mental. Não adianta você ter o melhor preparo do mundo se você não consegue administrar sua cabeça. A idade dá isso também, conforme eu fui ficando mais velho, mais experiente eu fico e mais calmo dentro da água - comentou.

Na 7° edição do Gigantes de Nazaré, Pedro perdia a bateria para o companheiro Will Santana, que liderava com uma onda de 17,62m até os últimos momentos da bateria. Apesar das dificuldades enfrentadas pelos surfistas durante o campeonato, a vontade de superar as espectativas e pegar ondas cada vez maiores é o maior desejo dos atletas.

-Quando eu entro em um mar de onda gigante, eu quero que venha a maior, eu quero surfar a maior. Depois que a adrenalina bate no corpo, você tenta administrar ali e botar para baixo, como a gente diz - completou o surfista.

WSL: etapa em Saquarema acontece em junho

A etapa em Saquarema da WSL começa neste sábado (21) na Praia de Itaúna, no Rio de Janeiro. Essa será a oitava etapa do Championship Tour (CT) e promete ser decisiva na corrida pelo título mundial.

O brasileiro Yago Dora superou o japonês Kanoa Igarashi, número 3 do mundo, e se sagrou campeão da etapa de Trestles no último sábado (14). O surfista se estabilizou na vice-liderança do ranking mundial, ficando atrás apenas do sul-africano Jordy Smith.

Ítalo Ferreira caiu para a 5ª posição do ranking após surpreendentemente perder nas oitavas de final para o australiano Joel Vaughan. Outro brasileiro que caiu nas oitavas foi Filipe Toledo. O paulista foi eliminado, em decisão polêmica, para o número 10, Griffin Colapinto.