Lucas Chumbo perde final para argentino no Itacoatiara Pro

O brasileiro Lucas Chumbo foi derrotado no Itacoatiara Pro 2025, neste domingo (15), para Nacho Gundesen na grande final da competição de surfe. Na disputa decisiva, o argentino alcançou 11,25 pontos, com notas 7,00 e 4,25, enquanto Chumbo, especialista em ondas grandes, somou 7,50 pontos, com 6,65 e 0,85. A vitória garantiu a Gundesen o bicampeonato e a premiação de R$ 20.000,00.

O Itacoatiara Pro 2025 aconteceu entre 30 de maio e 15 de junho, reunindo 32 surfistas de elite, incluindo nomes como Pedro Scooby, Weslley Dantas, Vitor Ferreira, Raoni Monteiro e Guilherme Herdy. A competição integra o calendário oficial da Associação de Surfe de Niterói.

No sábado (14), a Praia de Itacoatiara também sediou o principal campeonato profissional de bodysurf do Brasil, vencido por Paulo Roberto. O evento complementou a programação esportiva do festival, que incluiu diversas modalidades.

Além das competições aquáticas, o festival promoveu um passeio ciclístico que atraiu cerca de 5 mil participantes pelas ruas de Niterói. Os visitantes também puderam aproveitar um balão de ar quente na Praia de São Francisco, disponível das 7h às 10h, que permitia subir até 50 metros de altura para contemplar a paisagem.

A disputa marcou o encerramento da 13ª edição do maior festival de esportes ao ar livre do Brasil. Após os 17 dias de evento, Niterói se consolidou como referência no cenário do surfe brasileiro.

