De virada, Bruna Takahashi derrota francesa em WTT de Macau

Para seguir o exemplo de Hugo Calderano, Bruna Takahashi também conquistou a vitória na estreia do WTT de Macau. A virada foi garantida pela brasileira, na madrugada desta terça-feira (9), por 3 sets a 1 contra a francesa Jia Nan Yuan, atleta número 23 do ranking. Com parciais de 11/13, 11/7, 13/11 e 11/7, a número 1 do Brasil confirmou a classificação para as oitavas de final contra a macaense Zhu Yuling.

continua após a publicidade

➡️ Hugo Calderano confirma o favoritismo na estreia do WTT de Macau

O primeiro set do jogo ficou nas mãos da francesa, e parecia que Bruna teria um problema enorme pela frente. A parcial seguinte, no entanto, foi controlada pela brasileira para igualar o placar. No terceiro, a disputa voltou a ficar mais parelha. Takahashi levou a melhor com a virada e confirmou o favoritismo no set final para garantir a vaga nas oitavas de final.

O próximo confronto de Bruna Takahashi já está definido: a macaense Zhu Yuling (7ª). A brasileira precisará, então, superar a anfitriã que conta com o apoio de sua torcida.

continua após a publicidade

Calderano em Macau

Hugo Calderano, recuperado da eliminação nas quartas de final do Grand Smash da Suécia, em Malmö, estreou com vitória no WTT de Macau. Na madrugada desta terça-feira (9), o número 4 do mundo derrotou o sul-coreano An Jaehyun, 14º do ranking, por 3 a 0, com parciais de 13/11, 12/10 e 11/8.

Hugo Calderano na derrota para o alemão Benedikt Duda na Suécia (Foto:WTT/Divulgação)

Campeão da Copa do Mundo e vice Mundial, Calderano busca um bom resultado para somar pontos importantes e se manter no topo do ranking mundial. Antes do torneio sueco, onde caiu nas quartas de final, o brasileiro triunfou nos WTT's de Buenos Aires e de Foz do Iguaçu.

continua após a publicidade

Na próxima rodada, nas oitavas de final, o americano Kanak Jha (22º) ou o alemão Dang Qiu (12º).

O que é o WTT de Macau?

O WTT Champions de Macau compõe a segunda série de mais prestígio no circuito mundial de tênis de mesa, atrás apenas dos "Smashes". Essa competição acontece entre os dias 9 e 14 de setembro, em Macao, na China, e contará com cerca de 29 dos melhores atletas do raking.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Diferença dos últimos torneios, que os brasileiros participaram, o WTT de Macau reunirá alguns dos principais nomes do tênis de mesa mundial em apenas disputas individuais, no masculino e feminino. O torneio será disputado em sistema de eliminatória simples, com 32 atletas em cada chave.

Até as quartas de final, os confrontos serão realizados em partidas melhor de cinco sets. A partir das semifinais, o formato muda, e os jogos passam a ser disputados em melhor de sete sets.