O Brasil terá nada menos que quatro candidatos a contratos no UFC nesta terça-feira, na quinta semana do Contender Series. O evento, que é uma série de eventos cujos destaques assinam contrato com o Ultimate, acontece em Las Vegas e terá a presença da campeã do Jungle Fight Carol Foro, liderando o ‘Time Brasil’ contra a inglesa Shanelle Dyer.

continua após a publicidade

Além de Carol, Lerryan Douglas, Samuel Sanches e Felipe Franco também estarão em ação. Eles enfrentam os norte-americanos Cam Teague, Chasen Blair e Freddy Vidal, respectivamente.

Carol Foro vem de seis vitórias consecutivas e venceu o título peso mosca feminino do Jungle Fight em sua última luta. Foro precisou de apenas 90 segundos para nocautear Sofia Esquer e conquistar sua vaga no Contender Series. A brasileira tem um cartel de oito vitórias e apenas uma derrota.

continua após a publicidade

Sua adversária, a inglesa Shanelle Dyer, está invicta com seis vitórias e seis lutas e é tida como uma das grandes promessas do MMA inglês. Dyer ia lutar pelo cinturão europeu da PFL, mas acabou se machucando. Depois, acabou assinando para tentar uma vaga no UFC e será um grande teste para a brasileira.

Brasil x Estados Unidos no Contender Series

Campeão do LFA, Lerryan busca vaga no UFC (Foto: Reprodução Instagram Lerryan Douglas)

Os outros duelos envolvendo brasileiros serão todos contra norte-americanos. Logo antes de Carol Foro enfrentar Shanelle Dyer, Lerryan Douglas mede forças com Cam Teague no peso pena. Na sua última luta, Douglas unificou o cinturão até 66kg do LFA em vitória sobre Elijah Johns. O brasileiro está em uma sequência de quatro vitórias seguidas e tem um cartel de 12 triunfos contra cinco derrotas - Teague, por sua vez, tem um recorde profissional de 9-1.

continua após a publicidade

Já Samuel Sanches e Felipe Franco vêm fortemente recomendados pelo melhor peso pesado do Brasil no UFC no momento. Ambos são companheiros de equipe de Jailton Malhadinho no Galpão da Luta em Salvador e estão em grandes momentos em suas respectivas carreiras - Samuel tem um cartel de 10-1 com sete vitórias seguidas enquanto Felipe está invicto com oito triunfos em oito lutas profissionais.

FICHA TÉCNICA

Contender Series

Data: 9 de setembro de 2025

Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

Local: Las Vegas, Estados Unidos

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Peso pesado: Anthony Guarascio (EUA) x Steven Asplund (EUA)

Peso mosca: Carol Foro (BRA) x Shanelle Dyer (ING)

Peso pena: Cam Teague (EUA) x Lerryan Douglas (BRA)

Peso leve: Chasen Blair (EUA) x Samuel Sanches (BRA)

Peso meio-pesado: Felipe Franco (BRA) x Freddy Vidal (EUA)