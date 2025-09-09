Hugo Calderano confirma o favoritismo na estreia do WTT de Macau

Hugo Calderano, recuperado da eliminação nas quartas de final do Grand Smash da Suécia, em Malmö, estreou com vitória no WTT de Macau. Na madrugada desta terça-feira (9), o número 4 do mundo derrotou o sul-coreano An Jaehyun, 14º do ranking, por 3 a 0, com parciais de 13/11, 12/10 e 11/8.

- Estou muito feliz com a minha performance hoje, não foi uma partida fácil, estive atrás nos dois primeiros sets - celebrou o brasileiro.

O primeiro set foi bastante equilibrado, e o brasileiro fechou em 13/11.

Na segunda parcial, o sul-coreano reagiu e abriu 8/2. Mas o melhor mesa-tenista da história do Brasil buscou a reação espetacular e venceu por 12/10.

Na próxima rodada, nas oitavas de final, o americano Kanak Jha (22º) ou o alemão Dang Qiu (12º).

Hugo Calderano no WTT de Macau

Campeão da Copa do Mundo e vice Mundial, Calderano busca um bom resultado para somar pontos importantes e se manter no topo do ranking mundial. Antes do torneio sueco, o brasileiro triunfou nos WTT's de Buenos Aires e de Foz do Iguaçu.

Hugo Calderano na derrota para o alemão Benedikt Duda na Suécia (Foto:WTT/Divulgação)

Bruna Takahashi no WTT de Macau

Principal nome do Brasil no feminino, Bruna Takahashi, atual 18ª do mundo, terá pela frente a francesa Jia Nan Yuan, atleta número 23 do ranking. O duelo, também pela primeira rodada, acontece um pouco mais tarde, às 14h30 em Macau. Para o público brasileiro, o jogo será transmitido às 3h30 da manhã de terça-feira (9), no horário de Brasília.

Namorada de Hugo Calderano, Bruna Takahashi foi derrotada neste sábado, nas simples (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Hugo Calderano continua no top 5 após atualização do ranking

O ranking do tênis de mesa foi atualizado na última segunda-feira (1º). Com a atualização, Hugo Calderano continua no top-5 do esporte. O último campeonato disputado pelo brasileiro foi o Smash da Europa, entre 14 e 24 de agosto.

Com a nova atualização, Hugo Calderano segue na quarta posição do ranking, somando 5700 pontos. Ele está com 300 pontos a menos do que Tomokazu Harimoto, terceiro colocado. Algumas atualizações atrás, Calderano era terceiro, mas foi deixado para trás por Harimoto.

O brasileiro terá uma nova oportunidade de voltar ao top-3 no WTT Champions Macau, entre 9 e 14 de setembro. A competição agrega 1000 pontos para o campeão no ranking do tênis de mesa.

Lidera o ranking do tênis de mesa o chinês Lin Shidong, com 9850 pontos. O vice-líder é Wang Chuqin, com 8925 pontos.