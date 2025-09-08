Quantas posições Hugo Calderano pode subir no ranking com o WTT de Macau?
Brasileiro estreia no terneio nesta terça-feira (9)
Hugo Calderano disputa, a partir desta terça-feira (9), o WTT de Macau. Vindo de uma derrota no Smash da Europa, o brasileiro busca recuperar a sua posição no ranking do tênis de mesa, tomada pelo japonês Tomokazu Harimoto. Para conseguir o feito, ele precisa de uma boa campanha na competição.
➡️ Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Macau; veja o horário e onde assistir
O brasileiro é quarto no ranking da WTT, tendo 300 pontos a menos do que Harimoto. Para ultrapassar o japonês no ranking, Calderano precisará chegar à semifinal caso Harimoto seja eliminado já na primeira rodada.
Se Harimoto cair na segunda rodada, nas quartas de final ou na semifinal, Calderano precisa alcançar a final do WTT de Macau. Caso Harimoto seja finalista, só resta ao brasileiro vencer a competição.
Pontuação do WTT de Macau
|Fase máxima alcançada
|Pontos agregados no ranking
Campeão
1000 Pontos
Finalista
700 Pontos
Semifinais
350 Pontos
Quartas de final
175 Pontos
Oitavas de final
90 Pontos
Fase de 32
15 Pontos
Harimoto e Calderano estão em chaves opostas na competição. Ou seja, só podem se enfrentar na final da competição. Caso ambos sejam finalistas e Calderano ganhe, os dois empatam no ranking com 6700 pontos.
➡️ Ranking do tênis de mesa é atualizado; veja posição de Hugo Calderano
Por ter mais de 1000 pontos de desvantagem para o chinês Wang Chuqin, segundo colocado, Calderano só pode avançar para a terceira posição do ranking.
O brasileiro estreia no WTT de Macau às 00:35 (de Brasília), na madrugada de segunda-feira (8) para terça-feira (9). Ele enfrenta o sul-coreano An Jaehyun, 14º do ranking.
Posição de Hugo Calderano
Hugo Calderano segue na quarta posição do ranking, somando 5700 pontos. Ele está com 300 pontos a menos do que Tomokazu Harimoto, terceiro colocado. Algumas atualizações atrás, Calderano era terceiro, mas foi deixado para trás por Harimoto.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O brasileiro terá uma nova oportunidade de voltar ao top-3 no WTT Champions Macau, entre 9 e 14 de setembro. A competição agrega 1000 pontos para o campeão no ranking do tênis de mesa.
Lidera o ranking do tênis de mesa o chinês Lin Shidong, com 9850 pontos. O vice-líder é Wang Chuqin, com 8925 pontos.
Ranking do tênis de mesa atualizado em 1º de agosto
|Posição
|Atleta
|País
|Pontos
1º
Lin Shidong
China
9850
2º
Wang Chuqin
China
8925
3º
Tomokazu Harimoto
Japão
6000
4º
Hugo Calderano
Brasil
5700
5º
Truls Moregard
Suécia
4455
6º
Liang Jingkun
China
4375
7º
Felix Lebrun
França
3220
8º
Benedikt Duda
Alemanha
2925
9º
Xiang Peng
China
2405
10º
Darko Jorgic
Eslovênia
2400
