Quantas posições Hugo Calderano pode subir no ranking com o WTT de Macau?

Brasileiro estreia no terneio nesta terça-feira (9)

Hugo Calderano na derrota para o alemão Benedikt Duda na Suécia (Foto:WTT/Divulgação)
Hugo Calderano na derrota para o alemão Benedikt Duda na Suécia (Foto:WTT/Divulgação)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 08/09/2025
16:51
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Hugo Calderano disputa, a partir desta terça-feira (9), o WTT de Macau. Vindo de uma derrota no Smash da Europa, o brasileiro busca recuperar a sua posição no ranking do tênis de mesa, tomada pelo japonês Tomokazu Harimoto. Para conseguir o feito, ele precisa de uma boa campanha na competição.

O brasileiro é quarto no ranking da WTT, tendo 300 pontos a menos do que Harimoto. Para ultrapassar o japonês no ranking, Calderano precisará chegar à semifinal caso Harimoto seja eliminado já na primeira rodada.

Se Harimoto cair na segunda rodada, nas quartas de final ou na semifinal, Calderano precisa alcançar a final do WTT de Macau. Caso Harimoto seja finalista, só resta ao brasileiro vencer a competição.

Pontuação do WTT de Macau

Fase máxima alcançadaPontos agregados no ranking

Campeão

1000 Pontos

Finalista

700 Pontos

Semifinais

350 Pontos

Quartas de final

175 Pontos

Oitavas de final

90 Pontos

Fase de 32

15 Pontos

Harimoto e Calderano estão em chaves opostas na competição. Ou seja, só podem se enfrentar na final da competição. Caso ambos sejam finalistas e Calderano ganhe, os dois empatam no ranking com 6700 pontos.

Por ter mais de 1000 pontos de desvantagem para o chinês Wang Chuqin, segundo colocado, Calderano só pode avançar para a terceira posição do ranking.

O brasileiro estreia no WTT de Macau às 00:35 (de Brasília), na madrugada de segunda-feira (8) para terça-feira (9). Ele enfrenta o sul-coreano An Jaehyun, 14º do ranking.

Posição de Hugo Calderano

Hugo Calderano segue na quarta posição do ranking, somando 5700 pontos. Ele está com 300 pontos a menos do que Tomokazu Harimoto, terceiro colocado. Algumas atualizações atrás, Calderano era terceiro, mas foi deixado para trás por Harimoto.

O brasileiro terá uma nova oportunidade de voltar ao top-3 no WTT Champions Macau, entre 9 e 14 de setembro. A competição agrega 1000 pontos para o campeão no ranking do tênis de mesa.

Lidera o ranking do tênis de mesa o chinês Lin Shidong, com 9850 pontos. O vice-líder é Wang Chuqin, com 8925 pontos.

Ranking do tênis de mesa atualizado em 1º de agosto

PosiçãoAtletaPaísPontos

Lin Shidong

China

9850

Wang Chuqin

China

8925

Tomokazu Harimoto

Japão

6000

Hugo Calderano

Brasil

5700

Truls Moregard

Suécia

4455

Liang Jingkun

China

4375

Felix Lebrun

França

3220

Benedikt Duda

Alemanha

2925

Xiang Peng

China

2405

10º

Darko Jorgic

Eslovênia

2400

