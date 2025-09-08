Quantas posições Hugo Calderano pode subir no ranking com o WTT de Macau?

Hugo Calderano disputa, a partir desta terça-feira (9), o WTT de Macau. Vindo de uma derrota no Smash da Europa, o brasileiro busca recuperar a sua posição no ranking do tênis de mesa, tomada pelo japonês Tomokazu Harimoto. Para conseguir o feito, ele precisa de uma boa campanha na competição.

O brasileiro é quarto no ranking da WTT, tendo 300 pontos a menos do que Harimoto. Para ultrapassar o japonês no ranking, Calderano precisará chegar à semifinal caso Harimoto seja eliminado já na primeira rodada.

Se Harimoto cair na segunda rodada, nas quartas de final ou na semifinal, Calderano precisa alcançar a final do WTT de Macau. Caso Harimoto seja finalista, só resta ao brasileiro vencer a competição.

Pontuação do WTT de Macau Fase máxima alcançada Pontos agregados no ranking Campeão 1000 Pontos Finalista 700 Pontos Semifinais 350 Pontos Quartas de final 175 Pontos Oitavas de final 90 Pontos Fase de 32 15 Pontos

Harimoto e Calderano estão em chaves opostas na competição. Ou seja, só podem se enfrentar na final da competição. Caso ambos sejam finalistas e Calderano ganhe, os dois empatam no ranking com 6700 pontos.

Por ter mais de 1000 pontos de desvantagem para o chinês Wang Chuqin, segundo colocado, Calderano só pode avançar para a terceira posição do ranking.

O brasileiro estreia no WTT de Macau às 00:35 (de Brasília), na madrugada de segunda-feira (8) para terça-feira (9). Ele enfrenta o sul-coreano An Jaehyun, 14º do ranking.

Hugo Calderano na derrota para o alemão Benedikt Duda na Suécia (Foto:WTT/Divulgação)

Posição de Hugo Calderano

Hugo Calderano segue na quarta posição do ranking, somando 5700 pontos. Ele está com 300 pontos a menos do que Tomokazu Harimoto, terceiro colocado.

A competição agrega 1000 pontos para o campeão no ranking do tênis de mesa.

Lidera o ranking do tênis de mesa o chinês Lin Shidong, com 9850 pontos. O vice-líder é Wang Chuqin, com 8925 pontos.