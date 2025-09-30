De madrugada, Wanderlei Silva atualiza estado de saúde e preocupa: ‘Ainda’

O lutador Wanderlei Silva, conhecido como "Cachorro Louco", voltou a atualizar os seus seguidores da sua recuperação dos ferimentos sofridos durante a confusão generalizada contra a equipe de Acelino "Popó" Freitas no último sábado (27). No vídeo, Wanderlei relata insônia por fortes dores e garante retorno ao hospital. ▶️Assista abaixo;

"Não consigo dormir", relata Wanderlei Silva

Transcrição do vídeo: "Realmente a situação não está nada boa. Olha como meu olho está, ainda... 3h30 da manhã, não estou conseguindo dormir porque minha cabeça está latejando demais. Daqui a pouco vou ter que ir no hospital fazer exames complementares".

Spaten Fight Night termina com briga generalizada

Wanderlei Silva ficou desacordado por um tempo e precisou sair carregado do local da luta para um hospital.

Após o término da lutae entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva, uma briga generalizada tomou conta do ringue, com membros de ambas as equipes trocando socos e Wanderlei sendo nocauteado pelo filho de Popó.

Briga generalizada marcou o fim da luta entre Popó e Wanderlei Silva. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Após os dois se estranharem e trocarem provocações antes da luta, Wanderlei Silva entrou muito nervoso e começou a usar cabeçadas, o que é ilegal tanto no MMA quanto no boxe. Após perder pontos duas vezes, o ex-campeão do PRIDE foi desclassificado com o árbitro central dando a vitória para Popó.

A partir daí, as equipes de Popó e Wanderlei invadiram o ringue e as provocações trocadas se transformaram em socos e pontapés.