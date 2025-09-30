Exclusivo: Cara de Sapato conta os desafios mentais de um lutador

Antônio Carlos Júnior, mais conhecido como “Cara de Sapato”, venceu a PFL 2025 dos meio-pesados, finalizando o americano Sullivan Cauley no segundo round da final. Com isso, ele conquistou o cinturão e o prêmio milionário do campeonato. Em entrevista exclusiva para o Lance!, o lutador contou sobre as batalhas mentais que um lutador pode enfrentar.

— É a preparação para esses momentos difíceis, com certeza. Sim, eu sempre, desde muito tempo, lido com muitas questões de ansiedade, desde criança. Então, eu sempre trago um pouco esse tema, porque eu sei que pode ajudar muitas pessoas — compartilhou Cara de Sapato.

Cara de Sapato (Foto: Reprodução/Instagram)

Esportes de alto rendimento buscam muito resultado dos atletas, que se preparam durante meses e até anos para um campeonato, e toda essa preparação, sem a prioridade da saúde mental, não funciona e pode até atrapalhar um futuro promissor.

— No pico da crise, eu me sentia muito sozinho e me perguntava muito por que isso está acontecendo comigo. E eu não via muita coisa falando a respeito, sabe? Hoje a gente já tem muito material falando para as pessoas se informarem e tudo mais, mas a gente se sente muito só — comentou Antônio.

— Quando você vê alguém que passou por isso, que mesmo assim conseguiu dar a volta por cima, e mesmo tendo as suas crises, os seus momentos, as suas fragilidades, principalmente no esporte como MMA, que causa medo, que causa tensão, que causa ansiedade, então eu acho que isso daí termina incentivando muitas pessoas a continuar, a não desistir, a acreditar que coisas boas vão acontecendo na vida delas — acrescentou.

Por fim, ele contou um pouco de como estava sua mente na recente vitória da PFL no final de agosto e sua preparação para a luta final.

— Eu tive uma coisa que eu botei na cabeça que é, independente do que estiver acontecendo, eu vou dar o meu melhor com o que eu tenho, sabe? Eu tentei tirar toda essa pressão, eu entrei lá com a cabeça de que, cara, eu quero muito ganhar, muito, muito ganhar, mas se eu não ganhar também tá tudo bem, sabe? Acho que o que importa é eu entrar lá e dar o meu melhor e se o meu melhor for suficiente, a gente vai sair com uma grande vitória e foi exatamente isso aí que aconteceu nessa final — finalizou Cara de Sapato.

Veja outras respostas de Cara de Sapato:

Objetivos ainda não alcançados

– Na luta é sempre ouro, né? Então a gente vai estar sempre buscando cinturão, buscando vitórias. Na vida pessoal, eu ainda quero muito ser pai. Eu amo criança, então acho que me casar e ter filhos é algo que eu penso bastante, porque eu sou apaixonado por criança. Hoje eu aproveito meus sobrinhos, mas eu quero também ter essa, me realizar, assim, como um pai.

Próximos passos de Cara de Sapato

– Ah, acho que um cara que vai continuar batalhando muito pelos seus sonhos, batalhando na luta, na vida pessoal pra ser alguém melhor. Eu espero ainda dar muitas alegrias e a gente poder comemorar muito aí com as vitórias no futuro.