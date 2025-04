Astro do Knicks, Carmelo Anthony é eleito para o Hall da Fama da NBA

Aposentado das quadras após deixar seu legado nas franquias do Nuggets e Knicks, Carmelo Anthony ganhou um motivo a mais para comemorar suas façanhas na NBA. Sobretudo, o 10º maior pontuador da história da liga norte-americana foi eleito para o Hall da Fama do basquete. Segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN", o ex-ala foi escolhido na primeira votação entre as grandes estrelas.

continua após a publicidade

➡️ Comentarista compara fase de Curry no Warriors com Kobe Bryant: ‘Assustadora’

Após se destacar na universidade com as vestes do Syracuse Orange, não demorou para que Carmelo despontasse como uma das principais sensações da NBA. Em 2003, o astro foi draftado como terceira opção do Denver Nuggets. Na franquia em questão, o ala deixou sua maestria à prova durante oito temporadas.

Posteriormente, para a season 2010/11, o New York Knicks surpreendeu a todos ao anunciar a contratação de Carmelo Anthony. Em síntese, durante os sete anos em que se dedicou à franquia da Conferência Leste, o astro foi colocado na prateleira dos melhores jogadores da história do time. Nesse ínterim, disputou 433 jogos, que culminaram em 10.775 pontos.

continua após a publicidade

Já nas fases finais de sua carreira, Carmelo se aventurou por outras quatro franquias da NBA. De modo geral, vestiu a camisa do Oklahoma City Thunder (2017-18), Houston Rockets (2018-19), Portland Trail Blazers (2019-21) e Los Angeles Lakers (2021-22), sendo este último o time em que se aposentou.

Carmelo Anthony defendeu o Los Angeles Lakers na NBA (Foto: Ronald Martinez / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira as marcas de Carmelo Anthony

Apesar de ter colocado seu nome na história da NBA, Carmelo Anthony teve a oportunidade de defender a bandeira de seu país em quatro Olimpíadas. Nas ocasiões, o ex-ala foi ouro em Pequim (2008), Londres (2012) e Rio de Janeiro (2016), além de ter recebido a medalha de bronze em Atenas (2004). Por fim, confira outras marcas históricas:

continua após a publicidade