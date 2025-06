Acompanhe o jogo da Seleção Brasileira masculina contra a Ucrânia na VNL

A Seleção Brasileira masculina de vôlei faz terceiro jogo na Liga das Nações de Vôlei (VNL), neste sábado (14), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no penúltimo dia de competição. No confronto, o time de Bernardinho enfrenta a Ucrânia, às 10h (de Brasília). A transmissão é realizada pelo SporTV e através do streaming VBTV. ➡️Clique para assistir no Sportv.

ATUALIZAÇÃO: BRA 7 x 6 UKR - 3º SET

🟢 Erro de saque da Ucrânia. Brasil volta para a liderança do set!

🟢 Desafio vencido pela Ucrânia. Saque volta para eles!

🟢 Uma mudança para o terceiro set: Alan fica no lugar de Darlan

🟢 Erro de saque da Ucrânia - Primeiro ponto é do Brasil!

2º SET - UKR 25 x 14 BRA

🟢 Ucrânia vence segundo set! A etapa foi encerrada em 25 a 14.

🟢 Mais um erro de saque do Brasil fecha o set para os adversários

🟢 Bloqueio alto da Ucrânia volta a ser problema para o Brasil

🟢 Grande mudança no elenco da Ucrânia

🟢 Substituição no saque: Sai Flávio - Entra Chizoba

🟢 Rally intenso vencido pelo Brasil, que volta para o jogo. BORA BRASIL!

🟢 Brasil tem desafio malsucedido - Bola para a Ucrânia

🟢 Mudanças no elenco - Sai Darlan e Honorato, entra Alan e Adriano

🟢 Tempo técnico de Bernardinho - Placar: Ucrânia 14 x 7 Brasil

🟢 Problemas de passe do Brasil "dão" mais um ace para a Ucrânica



🟢 Mais uma bela encaixadinha da Ucrânia na posição 4

🟢 Tempo técnico de Bernardinho - Placar: Ucrânia 8 x 4 Brasil

🟢 Brasil tem sequência de erros, e a desvantagem aumenta

🟢 Com um belo levantamento vindo do lado de fora, a Ucrânia assume a frente do placar

🟢 Primeiro ponto é o Brasil! Ataque de Darlan!

🟢 Mesmo elenco titular do primeiro set

1º SET - UKR 25 x 19 BRA

🟢 Ucrânia fecha primeiro set! A primeira parte da partida foi encerrada em 25 a 19.

🟢 Erro de saque de Matheus G.

🟢 Falha no bloqueio - Set point para a Ucrânia

🟢 Para quebrar o saque de primeira, uma bola rápida para Flávio agitou o Maracanãzinho

🟢 Substituição no saque: Sai Honorato - Entra Chizoba

🟢 Após substituições de Bernardinho, elenco em quadra ficou Luka Bergmann, Flavio (Maique), Honorato, Matheus G., Alan e Judson

🟢 Substituição no saque: Sai Flávio - Entra Adriano

🟢 Tempo técnico de Bernardinho - Placar: Ucrânia 16 x 11 Brasil



🟢 A defesa do Brasil parece aberta para a Ucrânia, com erros de passes

🟢 Ucrânia tem desafio malsucedido - Bola para o Brasil

🟢 Com uma pingadinha, o Brasil conseguiu quebrar o saque da Ucrânia



🟢 Bernardinho pede tempo técnico - Placar: Ucrânia 8 x 3 Brasil

🟢 Brasil sofre com alto bloqueio da Ucrânia

🟢 Elenco titular: Judson (Maique), Lukas Bergmann, Darlan, Flavio, Honorato e Cachopa

🟢 Começa a execução do hino nacional brasileiro!

Novo formato da VNL 2025

A Liga das Nações de Vôlei (VNL) estreia um novo formato em 2025, que será válido até 2027. A partir de 2028, o calendário deve ser adaptado por conta dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A principal mudança está no aumento do número de seleções participantes, que passa de 16 para 18 em cada gênero. Com isso, a fase classificatória será organizada em três grupos de seis equipes, substituindo o antigo modelo com dois grupos de oito seleções.

Cada equipe continuará disputando 12 partidas na primeira fase, realizadas ao longo de três semanas. A distribuição dos confrontos seguirá um sistema rotativo de grupos e sedes, garantindo que cada seleção jogue contra três adversários do Top 6 do ranking mundial, três do 7º ao 12º lugar e três do 13º ao 18º.

Ao final dessa etapa, as oito melhores seleções avançam para a fase final, disputada em formato eliminatório simples a partir das quartas de final: o 1º colocado enfrenta o 8º, o 2º pega o 7º, o 3º encara o 6º e o 4º joga contra o 5º. As vencedoras seguem para as semifinais, disputa de terceiro lugar e final, todas em jogo único. Além disso, Polônia e China, por serem sedes das fases finais feminina e masculina respectivamente, já têm vaga garantida no mata-mata.