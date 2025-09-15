Copa do Mundo de Ginástica: confira os 9 atletas convocados

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou a esperada lista dos atletas que representarão o Brasil na Copa do Mundo de Ginástica Artística, que acontecerá em Szombathely, Hungria nos dias 26 a 28 de setembro. Serão 9 atletas no total, sendo 4 mulheres e 5 homens.

continua após a publicidade

Os nomes definidos foram:

Ginástica Artística Feminina (GAF)

Ana Luiza Lima (Minas Tênis Clube/MG)

(Minas Tênis Clube/MG) Flávia Saraiva (Flamengo/RJ)

(Flamengo/RJ) Júlia Soares (Pinheiros/SP)

(Pinheiros/SP) Júlia Coutinho (Flamengo/RJ)

Ginástica Artística Masculina (GAM)

Arthur Nory (Pinheiros/SP)

(Pinheiros/SP) Caio Souza (Minas Tênis Clube/MG)

(Minas Tênis Clube/MG) Diogo Soares (Prefeitura de Piracicaba/SP)

(Prefeitura de Piracicaba/SP) Vitaliy Guimarães (Minas Tênis Clube/MG)

(Minas Tênis Clube/MG) Yuri Guimarães (AGITH São Caetano/SP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Expectativa para o campeonato

O coordenador da Seleção Feminina, Francisco Porath, mais conhecido como Xico, conversou com a CBG sobre a competição e sua importância para a preparação que visa o Mundial de Jacarta, com início em 19 de outubro.

– Estamos muito confiantes com este grupo. As atletas chegam em um momento muito sólido da temporada, e a Copa do Mundo será uma oportunidade importante para testar detalhes antes do Mundial. O período de aclimatação em Doha também será fundamental para ajustarmos o trabalho técnico e garantir que todas estejam no seu melhor desempenho – contou Xico.

continua após a publicidade

➡️Rebeca Andrade está fora do Mundial de Ginástica; entenda

Brasil embarcou para a Copa do Mundo em abril após o Troféu Brasil (Foto: Divulgação/ CBG)

Grandes nomes da ginástica feminina na competição

Nesta etapa, alguns nomes podem ser pouco conhecidos, mas prometem grandes conquistas. É o caso de Júlia Coutinho, atleta de 15 anos que foi ovacionada por grandes nomes da ginástica após um solo que somou 13.500 pontos nas classificatórias do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística de 2025.

Apelidada pelos fãs de "filha da Rebeca Andrade", a jovem atleta emocionou o público ao conquistar o 3º lugar no individual geral durante as classificatórias e prata no solo na final por aparelhos. As vitórias não se limitam apenas ao Brasileiro de Ginástica: Júlia levou ouro no solo na etapa da Eslovênia da Copa do Mundo em abril e, em 2024, a ginasta conquistou prata no solo no Brasileiro de Ginástica.

continua após a publicidade

➡️Brasileiro de Ginástica Artística 2025: Flávia Saraiva retorna em grande estilo

Além de Júlia, Flavia Saraiva, que não competia desde os Jogos Olímpicos de 2024, acaba de levar medalha de ouro na trave no Brasileiro de Ginástica e bronze por equipes. Após ter dito que gostaria apenas de competir na trave e no solo no Brasileiro e no Mundial do próximo mês, a carioca decidiu participar do Brasileiro apenas na trave, aparelho no qual levou bronze no Mundial de 2023. Além disso, a ginasta declarou que pretende competir sua última Olimpíada em 2028.

Preparação Pré-Mundial

Após a participação na Hungria, a Seleção viajará para Doha, no Catar, cidade que sediou o Mundial de 2018. No período de 29 de setembro a 14 de outubro, os ginastas brasileiros terão a oportunidade de fazer a aclimatação e os ajustes finais na preparação para o Campeonato Mundial, em instalações de primeira linha.

Em Doha, juntar-se-ão ao grupo Sophia Weisberg (Pinheiros/SP), Patrick Corrêa (Pinheiros/SP) e Tomas Florêncio (AGITH São Caetano/SP).

O coordenador da Seleção Masculina, Hilton Dichelli, citou também a importância da Copa do Mundo no contexto do Mundial:

"A equipe masculina está preparada e motivada para encarar este calendário. A Copa do Mundo na Hungria será uma etapa importante de avaliação, e a aclimatação em Doha nos permitirá alinhar estratégias, ajustar séries e fortalecer a preparação rumo ao Mundial", acrescentou Hilton.