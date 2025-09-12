Flavia Saraiva planeja deixar de competir Olimpíadas: ‘Não é para sempre’

A ginasta Flavia Saraiva revelou, em entrevista ao site "F5", da "Folha de S. Paulo", que planeja disputar a sua última Olimpíada em Los Angeles. A medalhista de bronze na disputa por equipes, conquistada em 2024, pretende dar espaço às novas ginastas que vão representar o país nos próximos ciclos.

— Penso em ir só para mais uma Olimpíada. [...] Não vamos ficar na ginástica para sempre. É importante que a nova geração apareça e retome o nosso trabalho — disse ao "F5".

Flávia Saraiva, ginástica Flamengo (Foto: Melogym/CBG)

Flavia Saraiva anunciou namoro

A medalhista olímpica Flavia Saraiva assumiu o namoro com Tulinho, influenciador digital e filho de Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo. Os dois foram vistos juntos no festival "The Town", no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O relacionamento foi confirmado à revista "Quem", para qual o casal posou para fotos. Anteriormente, Tulinho comentou em postagens da ginasta nas redes sociais. O influenciador soma quase 1 milhão de seguidores em uma rede social. Ele produz conteúdos sobre futebol.

Túlio Humberto Pereira Costa Filho é filho de Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo (Foto: Reprodução / Instagram @tulinho)

Ginasta brilhou no Brasileiro de Ginástica

Flávia Saraiva, do Flamengo, brilhou na trave e conquistou a medalha de ouro com uma nota de 13.600. A ginasta, que não competia desde os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, onde conquistou medalha de bronze por equipes, escolheu o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025 para marcar o retorno e agitou o Geraldão (Ginásio Geraldo Magalhães).

Após ter dito que gostaria apenas de competir na trave e no solo no Brasileiro e no Mundial, que terá início em Jacarta, Indonésia, no próximo mês, a carioca decidiu participar do Brasileiro apenas na trave, aparelho no qual levou bronze no Mundial de 2023.