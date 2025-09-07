Júlia Coutinho é aplaudida por Daiane dos Santos e Rebeca Andrade no Brasileiro de ginástica
Ginasta de 15 anos chama a atenção por desempenho no Brasileiro de Ginástica
Júlia Coutinho foi ovacionada por grandes nomes da ginástica, como Daiane dos Santos, Jade Barbosa e Rebeca Andrade após um solo que somou 13.500 pontos nas classificatórias no Brasileiro de Ginástica Artística de 2025. Apelidada pelos fãs de "filha da ginasta Rebeca Andrade", a jovem atleta emocionou o público ao conquistar o 3º lugar no individual geral durante as classificatórias, mostrando sua versatilidade e talento.
Com apenas 15 anos, Júlia é considerada um dos grandes talentos da nova geração da Ginástica Artística brasileira. Ela já levou o ouro para o Brasil na prova de solo na etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística, realizada na Eslovênia. Além disso, conquistou a medalha de prata em seu primeiro pódio adulto, no Brasileiro de Ginástica Artística de 2024, e no mesmo ano sagrou-se campeã brasileira juvenil, consolidando sua posição como uma das principais promessas do esporte nacional.
A atleta conquistou ouro em etapa da Copa do Mundo e escolheu seguir o caminho da ginástica artística após se inspirar em Flávia Saraiva nas Olimpíadas de 2016. Desde então, Júlia Coutinho tem se dedicado intensamente ao esporte, treinando seis vezes por semana em busca dos seus objetivos.
➡️Júlia Coutinho brilha no final e Brasil leva bronze por equipes no Pan de Ginástica
Seguindo os passos das estrelas
Os resultados não negam que o aparelho preferido de Júlia é o solo, responsável por grande parte de seus melhores resultados. Foi no solo que a ginástica feminina do Brasil conquistou parte de seus melhores resultados históricos. Neste aparelho, Daniele Hypólito levou medalha de prata e conquistou o primeiro pódio do país em um Mundial da modalidade, e além disso, Daiane dos Santos conquistou o primeiro título mundial em 2003, mostrando a força brasileira nesse aparelho.
