Rebeca Andrade está fora do Mundial de Ginástica; entenda

A ausência de Rebeca Andrade na seleção brasileira de ginástica artística para o Campeonato Mundial deste ano será um grande desfalque para a equipe. A bicampeã olímpica anunciou que não vai participar do evento em 2025 para preservar seu corpo em função dos desafios da temporada. Diferente dos outros anos, Rebeca acompanhará suas colegas de esporte de casa.

Na última quinta-feira (11), Rebeca participou do lançamento do documentário que mostra a relação da maior medalhista da história do Brasil nos Jogos Olímpicos com seu treinador Francisco Porath, mais conhecido como Xico. Após a exibição da peça produzida pela Adidas Brasil, Rebeca conversou com os jornalistas presentes no evento e citou sua decisão de tirar um ano sabático em 2025.

Devido ao seu longo histórico de lesões, que a fez perder três edições de Mundiais (2015, 2017 e 2019), Rebeca optou por não ir à competição.

– Foi uma decisão, acho que muito sábia, tanto da minha parte quanto da parte do Xico e de toda a comissão técnica. A gente está muito focado em cuidar do meu corpo e da minha cabeça, para que eu volte ano que vem pelo menos de uma forma melhor do que eu já estava – disse a campeã olímpica.

Assistindo do sofá de casa

Mesmo ausente do Mundial, Rebeca Andrade expressou animação na torcida pelas colegas da seleção brasileira.

– Eu acho que vai ser bem tranquilo. Vou estar torcendo muito pelas meninas que estiverem lá, obviamente. Mas sentada na sala da minha casa, comendo pipoca – falou Rebeca.

Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil (Foto: Luiza Moraes/COB)

Aposentadoria no solo

Rebeca Andrade já havia anunciado, durante o Rio Innovation Week, que não competirá mais na prova de solo. De acordo com a atleta, a decisão também foi motivada por dores e pela necessidade de preservar a saúde física após cinco cirurgias no joelho.

Também no evento, em entrevista exclusiva ao Lance!, a maior estrela da ginástica brasileira revelou o motivo de não ter se inscrito no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística de 2025. Uma das principais motivações foi o cuidado com a saúde, já que a campeã olímpica vem tendo uma rotina mais leve, focando na saúde mental. A atleta também relembrou as cirurgias que já passou e momentos difíceis no esporte. Assista à entrevista completa abaixo: