Brasileiro de Ginástica Artística 2025: Flávia Saraiva retorna em grande estilo
Após ano sabático, a ginasta carioca Flávia Saraiva leva ouro na trave
Flávia Saraiva, do Flamengo, brilhou na trave e conquistou a medalha de ouro com uma nota de 13.600. A ginasta, que não competia desde os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, onde conquistou medalha de bronze por equipes, escolheu o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025 para marcar o retorno e agitou o Geraldão (Ginásio Geraldo Magalhães).
Após ter dito que gostaria apenas de competir na trave e no solo no Brasileiro e no Mundial, que terá início em Jacarta, Indonésia, no próximo mês, a carioca decidiu participar do Brasileiro apenas na trave, aparelho no qual levou bronze no Mundial de 2023.
Conheça os outros campeões
Terminou neste domingo, 07, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025, realizado na cidade de Recife (PE), revelando os grandes destaques por aparelhos.
No solo, Júlia Soares, do Esporte Clube Pinheiros, sagrou-se campeã no feminino. No masculino, João Perdigão, também do Pinheiros, levou a melhor com 13.266 pontos.
Sophia Weisberg, do Pinheiros, que já havia conquistado o individual geral, garantiu mais uma medalha de ouro no salto feminino, somando 13.183 pontos. Entre os homens, Juliano Oliva foi o campeão com 13.800 pontos.
Pedro Silvestre, em seu primeiro ano na categoria adulta, destacou-se com dois ouros: no cavalo com alças (13.300 pontos) e nas paralelas simétricas (13.066 pontos).
Nas assimétricas femininas, Ana Luiza Lima, do Minas Tênis Clube, levou o ouro com 13.366 pontos.
Para encerrar, Caio Souza dominou as argolas e a barra fixa masculina, faturando o ouro com 13.866 e 14.366 pontos, respectivamente.
Pódio por aparelhos
Solo Masculino
🥇João Perdigão
🥈Yuri Guimarães
🥉Patrick Corrêa
Solo Feminino
🥇Júlia Soares
🥈Júlia Coutinho
🥉Maria Eduarda Pinto
Salto Masculino
🥇Juliano Oliva
🥈Pedro Silvestre
🥉Yuri Guimarães
Salto Ferminino
🥇Sophia Weisberg
🥈 Luiza Abel
🥉Clara Stecca
Barras Paralelas Masculino
🥇Pedro Silvestre
🥈Diogo Rodrigues
🥉Caio Souza
Barras Paralelas Feminino
🥇Ana Luiza Lima
🥈Lorrane Oliveira
🥉Gabriela Barbosa
Trave
🥇Flávia Saraiva
🥈Gabriela Barbosa
🥉Júlia Soares
Argolas
🥇Caio Souza
🥈Juliano Oliva
🥉Gustavo Pereira
Cavalo com alças
🥇Pedro Silvestre
🥈Diogo Rodrigues
🥉Tomás Florêncio
Barra Fixa
🥇Caio Souza
🥈Murilo Pontedura
🥉Patrick Corrêa
