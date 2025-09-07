menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasileiro de Ginástica Artística 2025: Flávia Saraiva retorna em grande estilo

Após ano sabático, a ginasta carioca Flávia Saraiva leva ouro na trave

Flávia Saraiva campeã brasileira na trave (Foto: Reprodução/CBG)rodução/CBG 0
imagem cameraFlávia Saraiva campeã brasileira na trave (Foto: Reprodução/CBG)
Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 07/09/2025
19:55
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flávia Saraiva, do Flamengo, brilhou na trave e conquistou a medalha de ouro com uma nota de 13.600. A ginasta, que não competia desde os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, onde conquistou medalha de bronze por equipes, escolheu o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025 para marcar o retorno e agitou o Geraldão (Ginásio Geraldo Magalhães).

continua após a publicidade

➡️Caio Souza e Sophia Weisberg conquistam brasileiro de ginástica

Após ter dito que gostaria apenas de competir na trave e no solo no Brasileiro e no Mundial, que terá início em Jacarta, Indonésia, no próximo mês, a carioca decidiu participar do Brasileiro apenas na trave, aparelho no qual levou bronze no Mundial de 2023.

Flavia Saraiva nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Divulgação/COB)
Flavia Saraiva nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Divulgação/COB)

➡️Júlia Coutinho é aplaudida por Daiane dos Santos e Rebeca Andrade no Brasileiro de ginástica

Conheça os outros campeões

Terminou neste domingo, 07, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025, realizado na cidade de Recife (PE), revelando os grandes destaques por aparelhos.

continua após a publicidade

No solo, Júlia Soares, do Esporte Clube Pinheiros, sagrou-se campeã no feminino. No masculino, João Perdigão, também do Pinheiros, levou a melhor com 13.266 pontos.

Sophia Weisberg, do Pinheiros, que já havia conquistado o individual geral, garantiu mais uma medalha de ouro no salto feminino, somando 13.183 pontos. Entre os homens, Juliano Oliva foi o campeão com 13.800 pontos.

continua após a publicidade

Pedro Silvestre, em seu primeiro ano na categoria adulta, destacou-se com dois ouros: no cavalo com alças (13.300 pontos) e nas paralelas simétricas (13.066 pontos).

Nas assimétricas femininas, Ana Luiza Lima, do Minas Tênis Clube, levou o ouro com 13.366 pontos.

Para encerrar, Caio Souza dominou as argolas e a barra fixa masculina, faturando o ouro com 13.866 e 14.366 pontos, respectivamente.

Júlia Soares na trave nas Olimpíadas de 2024 (Foto: Miriam Jeske/ COB)
Júlia Soares na trave nas Olimpíadas de 2024 (Foto: Miriam Jeske/ COB)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pódio por aparelhos

Solo Masculino
🥇João Perdigão
🥈Yuri Guimarães
🥉Patrick Corrêa

Solo Feminino
🥇Júlia Soares
🥈Júlia Coutinho
🥉Maria Eduarda Pinto

Salto Masculino
🥇Juliano Oliva
🥈Pedro Silvestre
🥉Yuri Guimarães

Salto Ferminino
🥇Sophia Weisberg
🥈 Luiza Abel
🥉Clara Stecca

Barras Paralelas Masculino
🥇Pedro Silvestre
🥈Diogo Rodrigues
🥉Caio Souza

Barras Paralelas Feminino
🥇Ana Luiza Lima
🥈Lorrane Oliveira
🥉Gabriela Barbosa

Trave
🥇Flávia Saraiva
🥈Gabriela Barbosa
🥉Júlia Soares

Argolas
🥇Caio Souza
🥈Juliano Oliva
🥉Gustavo Pereira

Cavalo com alças
🥇Pedro Silvestre
🥈Diogo Rodrigues
🥉Tomás Florêncio

Barra Fixa
🥇Caio Souza
🥈Murilo Pontedura
🥉Patrick Corrêa

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias