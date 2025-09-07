Flávia Saraiva, do Flamengo, brilhou na trave e conquistou a medalha de ouro com uma nota de 13.600. A ginasta, que não competia desde os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, onde conquistou medalha de bronze por equipes, escolheu o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025 para marcar o retorno e agitou o Geraldão (Ginásio Geraldo Magalhães).

Após ter dito que gostaria apenas de competir na trave e no solo no Brasileiro e no Mundial, que terá início em Jacarta, Indonésia, no próximo mês, a carioca decidiu participar do Brasileiro apenas na trave, aparelho no qual levou bronze no Mundial de 2023.

Flavia Saraiva nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Divulgação/COB)

Conheça os outros campeões

Terminou neste domingo, 07, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025, realizado na cidade de Recife (PE), revelando os grandes destaques por aparelhos.

No solo, Júlia Soares, do Esporte Clube Pinheiros, sagrou-se campeã no feminino. No masculino, João Perdigão, também do Pinheiros, levou a melhor com 13.266 pontos.

Sophia Weisberg, do Pinheiros, que já havia conquistado o individual geral, garantiu mais uma medalha de ouro no salto feminino, somando 13.183 pontos. Entre os homens, Juliano Oliva foi o campeão com 13.800 pontos.

Pedro Silvestre, em seu primeiro ano na categoria adulta, destacou-se com dois ouros: no cavalo com alças (13.300 pontos) e nas paralelas simétricas (13.066 pontos).

Nas assimétricas femininas, Ana Luiza Lima, do Minas Tênis Clube, levou o ouro com 13.366 pontos.

Para encerrar, Caio Souza dominou as argolas e a barra fixa masculina, faturando o ouro com 13.866 e 14.366 pontos, respectivamente.

Júlia Soares na trave nas Olimpíadas de 2024 (Foto: Miriam Jeske/ COB)

Pódio por aparelhos

Solo Masculino

🥇João Perdigão

🥈Yuri Guimarães

🥉Patrick Corrêa

Solo Feminino

🥇Júlia Soares

🥈Júlia Coutinho

🥉Maria Eduarda Pinto

Salto Masculino

🥇Juliano Oliva

🥈Pedro Silvestre

🥉Yuri Guimarães

Salto Ferminino

🥇Sophia Weisberg

🥈 Luiza Abel

🥉Clara Stecca

Barras Paralelas Masculino

🥇Pedro Silvestre

🥈Diogo Rodrigues

🥉Caio Souza

Barras Paralelas Feminino

🥇Ana Luiza Lima

🥈Lorrane Oliveira

🥉Gabriela Barbosa

Trave

🥇Flávia Saraiva

🥈Gabriela Barbosa

🥉Júlia Soares

Argolas

🥇Caio Souza

🥈Juliano Oliva

🥉Gustavo Pereira

Cavalo com alças

🥇Pedro Silvestre

🥈Diogo Rodrigues

🥉Tomás Florêncio

Barra Fixa

🥇Caio Souza

🥈Murilo Pontedura

🥉Patrick Corrêa