Documentário sobre Rebeca Andrade estreia nesta sexta-feira (12)

Na quinta-feira (11), Rebeca Andrade participou do evento de lançamento do documentário que mostra a relação da ginasta com seu técnico, Francisco Porath, o Xico, sob o ponto de vista do treinador. O documentário foi produzido pela Adidas Brasil.

O documentário sobre a relação de trabalho entre Xico e Rebeca estará disponível no YouTube a partir do meio-dia desta sexta-feira (12), pelo horário de Brasília. A série apresenta outros atletas Olímpicos, como Mikaela Shiffrin, do esqui alpino.

Fazendo parte de uma série da Adidas chamada "Illuminated", Xico, técnico de Rebeca, irá compartilhar "um olhar pessoal sobre as pessoas que estão ao lado da atleta e que agem como uma influência positiva crucial e consistente", conforme comunicado de imprensa da marca de artigos esportivos.

Rebeca trabalha com Francisco há mais de uma década, e a atleta do Flamengo sempre cita a relação de confiança entre eles por tê-la ajudado a superar as rupturas do ligamento cruzado anterior em 2015, 2017 e 2019.

Rebeca Andrade e seu treinador (Foto: Reprodução/Instagram)

Rebeca despista sobre chance de realizar salto inédito

Rebeca Andrade prolongou as expectativas de realizar elemento inédito para o salto até os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Ao ser perguntada sobre o assunto durante entrevista coletiva no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, no Recife, a atleta comentou sobre a possibilidade de realizar a tripla pirueta.

— A gente está sempre treinando elementos novos. Se eu sentir que estou bem preparada, vou continuar treinando. Em algum momento, seja no ano que vem, em 2027, se estiver me sentindo bem, eu posso realizar. Mas, se não estiver, não tem nenhum problema. Sou uma pessoa muito realizada com os meus resultados. É sempre legal fazer alguma coisa nova, mas pode ser que sim ou pode ser que não — respondeu Rebeca.

Há cerca de um ano, Rebeca Andrade apareceu às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em um vídeo em que realizava o Yurchenko com tripla pirueta (TTY). Depois disso, os torcedores criaram expectativa de que a ginasta iria tentar o salto no evento, o que não aconteceu. O feito seria inédito, o que daria à ginasta a homenagem de ter um movimento com seu nome.

Na época, a atleta decidiu não se arriscar e competiu com uma versão mais simples, com meio giro a menos. Ela fez um Cheng e um Yurchenko com dupla e meia pirueta na disputa dos últimos Jogos.