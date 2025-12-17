AO VIVO: Acompanhe Campinas x Praia Clube no Mundial de Clubes masculino de vôlei
A partida é valida pelo Grupo B da competição
- Matéria
- Mais Notícias
A noite desta quarta-feira (17) reserva um duelo 100% brasileiro no Mundial de Clubes masculino de vôlei. No Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA), Praia Clube e Campinas se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília). A partida, válida pela segunda rodada do Grupo A, tem transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming). ATUALIZAÇÃO: Campinas 2 x 0 Praia Clube
Cruzeiro x Perugia: onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes de vôlei
Mais Esportes
Praia Clube x Campinas: horário e onde assistir ao Mundial de vôlei
Onde Assistir
Veja os lances da vitória do Cruzeiro no Mundial de Clubes masculino de vôlei
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Como está sendo o jogo?
Terceiro set - Campinas 16 x 15 Praia Clube
- Isac para baixo!
- Franco coloca no chão! O Praia empata no 14º ponto
- Bruninho ataca de segunda, mas vai para fora
- Bloqueio no Adriano! Portas fechadas
- Adriano na paralela!
- Magoo para o jogo
- Paulo ataca para fora. Campinas abre três de vantagem
- Ace de Maurício Borges!
- Bloqueio aberto para Maurício Borges, e ele coloca no chão
- Ace do Judson!
- Mais um toque na rede do Praia...
- Parcial mais equilibrada! 3 a 3
- O Praia Clube logo empata
- O primeiro ponto da terceira parcial é do Campinas, com Adriano
Segundo set - Campinas 25 x 19 Praia Clube
- Saque para fora, e o segundo set também é do Campinas
- Isac crava mais uma! O Praia salva o primeiro set point
- É set point do Campinas!
- Toque na rede da equipe de Uberlândia, em momento crucial do set
- Ele de novo! Com potência, Isac marca para o Praia
- Judson coloca no chão
- Isac pleo meio! Primeiro ponto do central do Praia na partida
- Acerola vira mais uma para o Campinas
- Magoo para o set pela segunda vez
- Franco para no bloqueio, e o Praia tem uma vida complicada na parcial
- Matheus Pinta marca para o Campinas
- Judson saca na rede
- Mais um dele! Maurício Borges coloca no chão
- Adriano saca para fora
- Adriano, na diagonal, para o chão!
- Festival de rally! Dessa vez, o ponto é do time de Uberlândia
- O primeiro grande rally do jogo! O ponto é do Campinas
- Fabiano Magoo para o jogo
- Tocaço do Acerola! Portas fechadas
- Bruninho de segunda!!! Lindo lance
- Sem dó! Ataque para baixo do ponteiro Paulo
- Erro de saque do Matheus Pinta
- Bonita defesa de Luquinha, e o ponto é do Campinas
- Bonito ataque de Franco na diagonal!
- Paulo no recurso! É o segundo ponto do Praia
- Campinas abre 3 a 1, com Maurício Borges usando o bloqueio
- O primeiro ponto é do Campinas
Primeiro set - Campinas 25 x 22 Praia Clube
- Na largada inteligente! Judson fecha o set para o Campinas
- Horacio Dileo, comandante do Campinas, para o jogo
- Forte, Paulo marca o primeiro dele no jogo. O Praia está vivo!
- Bruninho toca na rede, e o Praia salva o primeiro set point
- Set point para o Campinas! 24 a 20
- O Praia volta a pontuar
- Desafio demorado sobre invasão pelo alto confirma o ponto do Campinas
- Fabiano Ribeiro, técnico do Praia, para o jogo
- Sem dó! Pelo meio, Judson coloca a bola no chão
- Explorando o bloqueio, Adriano marca o 21º do Campinas
- Mais um erro de saque campinense...
- Paulo salva com os pés!!! Mas o ponto é do Campinas, em bloqueio do Matheus Pinta
- Erro de comunicação... Bloqueio abriu e Maurício Borges colocou no chão
- Mais um erro de saque campinense
- Acerola coloca para baixo
- Agora foi a vez de Adriano usar o block! O Campinas volta a abrir no placar
- Franco explora o bloqueio, e o Praia diminui a diferença para apenas um ponto
- Maurício Borges na paralela!
- No total, três erros de saque do Campinas nesse início de jogo
- Erro de saque do Matheus Pinta. O Praia Clube encosta no placar
- Bloqueio no Franco! Bom início do time paulista
- Maurício Borges no recurso! Campinas abre 3 a 1
- O primeiro ponto é do praia! Ace!
🟢 BOLA NO AR! Começa o jogo
- Equipes sendo apresentadas!
➡️ Campinas perde para Zawiercie em jogo duro no Mundial de Vôlei
➡️ Praia Clube domina Al-Rayyan e estreia com vitória no Mundial de Vôlei
Na estreia da competição internacional, o Praia Clube derrotou o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/21 e 25/21. Já o Campinas perdeu por 3 sets a 2 (19/25, 27/25, 19/25, 25/20, 14/16) para o Zawiercie, da Polônia.
Com os resultados, e equipe mineira é a atual segunda colocada do Grupo A, e o Campinas ocupa a terceira posição.
➡️ Cruzeiro x Perugia: onde assistir ao jogo do Mundial de vôlei
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre o jogo entre Praia Clube e Campinas (onde assistir, horário e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Praia Clube🆚 Campinas
2° rodada classificatória — Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
Programação do Mundial de Clubes masculino de vôlei
18 de dezembro
- 10h: Cruzeiro x Perugia
- 13h30: Swehly x Osaka Bluteon
- 17h: Praia Clube x Warta Zawiercie
- 20h30: Campinas x Al-Rayyan
20 de dezembro
- 13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)
- 16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)
21de dezembro
- 15h: disputa pelo bronze
- 18h30: final
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias