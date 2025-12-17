menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe Campinas x Praia Clube no Mundial de Clubes masculino de vôlei

A partida é valida pelo Grupo B da competição

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 17/12/2025
20:16
Atualizado há 1 minutos
Campinas enfrenta Zawiercie no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)
imagem cameraCampinas no Mundial de Clubes de vôlei (Foto: Volleyball World)
A noite desta quarta-feira (17) reserva um duelo 100% brasileiro no Mundial de Clubes masculino de vôlei. No Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA), Praia Clube e Campinas se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília). A partida, válida pela segunda rodada do Grupo A, tem transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming). ATUALIZAÇÃO: Campinas 2 x 0 Praia Clube

Como está sendo o jogo?

Terceiro set - Campinas 16 x 15 Praia Clube

  • Isac para baixo!
  1. Franco coloca no chão! O Praia empata no 14º ponto
  • Bruninho ataca de segunda, mas vai para fora
  • Bloqueio no Adriano! Portas fechadas
  • Adriano na paralela!
  • Magoo para o jogo
  • Paulo ataca para fora. Campinas abre três de vantagem
  • Ace de Maurício Borges!
  1. Bloqueio aberto para Maurício Borges, e ele coloca no chão
  • Ace do Judson!
  • Mais um toque na rede do Praia...
  • Parcial mais equilibrada! 3 a 3
  • O Praia Clube logo empata
  • O primeiro ponto da terceira parcial é do Campinas, com Adriano

Segundo set - Campinas 25 x 19 Praia Clube

  • Saque para fora, e o segundo set também é do Campinas
  • Isac crava mais uma! O Praia salva o primeiro set point
  • É set point do Campinas!
  • Toque na rede da equipe de Uberlândia, em momento crucial do set
  • Ele de novo! Com potência, Isac marca para o Praia
  1. Judson coloca no chão
  • Isac pleo meio! Primeiro ponto do central do Praia na partida
  1. Acerola vira mais uma para o Campinas
  • Magoo para o set pela segunda vez
  • Franco para no bloqueio, e o Praia tem uma vida complicada na parcial
  • Matheus Pinta marca para o Campinas
  • Judson saca na rede
  1. Mais um dele! Maurício Borges coloca no chão
  • Adriano saca para fora
  • Adriano, na diagonal, para o chão!
  • Festival de rally! Dessa vez, o ponto é do time de Uberlândia
  • O primeiro grande rally do jogo! O ponto é do Campinas
  • Fabiano Magoo para o jogo
  1. Tocaço do Acerola! Portas fechadas
  • Bruninho de segunda!!! Lindo lance
  • Sem dó! Ataque para baixo do ponteiro Paulo
  • Erro de saque do Matheus Pinta
  • Bonita defesa de Luquinha, e o ponto é do Campinas
  • Bonito ataque de Franco na diagonal!
  • Paulo no recurso! É o segundo ponto do Praia
  • Campinas abre 3 a 1, com Maurício Borges usando o bloqueio
  • O primeiro ponto é do Campinas

Primeiro set - Campinas 25 x 22 Praia Clube

  • Na largada inteligente! Judson fecha o set para o Campinas
  • Horacio Dileo, comandante do Campinas, para o jogo
  • Forte, Paulo marca o primeiro dele no jogo. O Praia está vivo!
  • Bruninho toca na rede, e o Praia salva o primeiro set point
  • Set point para o Campinas! 24 a 20
  1. O Praia volta a pontuar
  • Desafio demorado sobre invasão pelo alto confirma o ponto do Campinas
  • Fabiano Ribeiro, técnico do Praia, para o jogo
  1. Sem dó! Pelo meio, Judson coloca a bola no chão
  • Explorando o bloqueio, Adriano marca o 21º do Campinas
  • Mais um erro de saque campinense...
  • Paulo salva com os pés!!! Mas o ponto é do Campinas, em bloqueio do Matheus Pinta
  1. Erro de comunicação... Bloqueio abriu e Maurício Borges colocou no chão
  • Mais um erro de saque campinense
  1. Acerola coloca para baixo
  1. Agora foi a vez de Adriano usar o block! O Campinas volta a abrir no placar
  • Franco explora o bloqueio, e o Praia diminui a diferença para apenas um ponto
  • Maurício Borges na paralela!
  • No total, três erros de saque do Campinas nesse início de jogo
  • Erro de saque do Matheus Pinta. O Praia Clube encosta no placar
  • Bloqueio no Franco! Bom início do time paulista
  • Maurício Borges no recurso! Campinas abre 3 a 1
  • O primeiro ponto é do praia! Ace!

🟢 BOLA NO AR! Começa o jogo

  • Equipes sendo apresentadas!

➡️ Campinas perde para Zawiercie em jogo duro no Mundial de Vôlei

➡️ Praia Clube domina Al-Rayyan e estreia com vitória no Mundial de Vôlei

Praia Clube venceu o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, na estreia do Mundial de Clubes masculino de vôlei (Foto: Volleyballworld)
Praia Clube no Mundial de Clubes masculino de vôlei (Foto: Volleyballworld)

Na estreia da competição internacional, o Praia Clube derrotou o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/21 e 25/21. Já o Campinas perdeu por 3 sets a 2 (19/25, 27/25, 19/25, 25/20, 14/16) para o Zawiercie, da Polônia.

Com os resultados, e equipe mineira é a atual segunda colocada do Grupo A, e o Campinas ocupa a terceira posição.

➡️ Cruzeiro x Perugia: onde assistir ao jogo do Mundial de vôlei

Tudo sobre o jogo entre Praia Clube e Campinas (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA
Praia Clube🆚 Campinas
2° rodada classificatória — Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Programação do Mundial de Clubes masculino de vôlei

18 de dezembro

  • 10h: Cruzeiro x Perugia
  • 13h30: Swehly x Osaka Bluteon
  • 17h: Praia Clube x Warta Zawiercie
  • 20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

  • 13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)
  • 16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro

  • 15h: disputa pelo bronze
  • 18h30: final

