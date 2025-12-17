A noite desta quarta-feira (17) reserva um duelo 100% brasileiro no Mundial de Clubes masculino de vôlei. No Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA), Praia Clube e Campinas se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília). A partida, válida pela segunda rodada do Grupo A, tem transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming). ATUALIZAÇÃO: Campinas 2 x 0 Praia Clube

Como está sendo o jogo?

Terceiro set - Campinas 16 x 15 Praia Clube

Isac para baixo!

Franco coloca no chão! O Praia empata no 14º ponto

Bruninho ataca de segunda, mas vai para fora

Bloqueio no Adriano! Portas fechadas

Adriano na paralela!

Magoo para o jogo

Paulo ataca para fora. Campinas abre três de vantagem

Ace de Maurício Borges!

Bloqueio aberto para Maurício Borges, e ele coloca no chão

Ace do Judson!

Mais um toque na rede do Praia...

Parcial mais equilibrada! 3 a 3

O Praia Clube logo empata

O primeiro ponto da terceira parcial é do Campinas, com Adriano

Segundo set - Campinas 25 x 19 Praia Clube

Saque para fora, e o segundo set também é do Campinas

Isac crava mais uma! O Praia salva o primeiro set point

É set point do Campinas!

Toque na rede da equipe de Uberlândia, em momento crucial do set

Ele de novo! Com potência, Isac marca para o Praia

Judson coloca no chão

Isac pleo meio! Primeiro ponto do central do Praia na partida

Acerola vira mais uma para o Campinas

Magoo para o set pela segunda vez

Franco para no bloqueio, e o Praia tem uma vida complicada na parcial

Matheus Pinta marca para o Campinas

Judson saca na rede

Mais um dele! Maurício Borges coloca no chão

Adriano saca para fora

Adriano, na diagonal, para o chão!

Festival de rally! Dessa vez, o ponto é do time de Uberlândia

O primeiro grande rally do jogo! O ponto é do Campinas

Fabiano Magoo para o jogo

Tocaço do Acerola! Portas fechadas

Bruninho de segunda!!! Lindo lance

Sem dó! Ataque para baixo do ponteiro Paulo

Erro de saque do Matheus Pinta

Bonita defesa de Luquinha, e o ponto é do Campinas

Bonito ataque de Franco na diagonal!

Paulo no recurso! É o segundo ponto do Praia

Campinas abre 3 a 1, com Maurício Borges usando o bloqueio

O primeiro ponto é do Campinas

Primeiro set - Campinas 25 x 22 Praia Clube

Na largada inteligente! Judson fecha o set para o Campinas

Horacio Dileo, comandante do Campinas, para o jogo

Forte, Paulo marca o primeiro dele no jogo. O Praia está vivo!

Bruninho toca na rede, e o Praia salva o primeiro set point

Set point para o Campinas! 24 a 20

O Praia volta a pontuar

Desafio demorado sobre invasão pelo alto confirma o ponto do Campinas

Fabiano Ribeiro, técnico do Praia, para o jogo

Sem dó! Pelo meio, Judson coloca a bola no chão

Explorando o bloqueio, Adriano marca o 21º do Campinas

Mais um erro de saque campinense...

Paulo salva com os pés!!! Mas o ponto é do Campinas, em bloqueio do Matheus Pinta

Erro de comunicação... Bloqueio abriu e Maurício Borges colocou no chão

Mais um erro de saque campinense

Acerola coloca para baixo

Agora foi a vez de Adriano usar o block! O Campinas volta a abrir no placar

Franco explora o bloqueio, e o Praia diminui a diferença para apenas um ponto

Maurício Borges na paralela!

No total, três erros de saque do Campinas nesse início de jogo

Erro de saque do Matheus Pinta. O Praia Clube encosta no placar

Bloqueio no Franco! Bom início do time paulista

Maurício Borges no recurso! Campinas abre 3 a 1

O primeiro ponto é do praia! Ace!

🟢 BOLA NO AR! Começa o jogo

Equipes sendo apresentadas!

Praia Clube no Mundial de Clubes masculino de vôlei (Foto: Volleyballworld)

Na estreia da competição internacional, o Praia Clube derrotou o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/21 e 25/21. Já o Campinas perdeu por 3 sets a 2 (19/25, 27/25, 19/25, 25/20, 14/16) para o Zawiercie, da Polônia.

Com os resultados, e equipe mineira é a atual segunda colocada do Grupo A, e o Campinas ocupa a terceira posição.

Tudo sobre o jogo entre Praia Clube e Campinas (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Praia Clube🆚 Campinas

2° rodada classificatória — Mundial de Clubes masculino de vôlei

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, Pará

👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Programação do Mundial de Clubes masculino de vôlei

18 de dezembro

10h: Cruzeiro x Perugia

13h30: Swehly x Osaka Bluteon

17h: Praia Clube x Warta Zawiercie

20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)

16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro