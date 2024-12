LeBron James tem prejuízo de R$ 169 milhões fora das quadras; veja

LeBron James, um dos jogadores mais bem pagos da NBA, não está tendo o mesmo sucesso no lado financeiro de sua vida. Segundo o site “Bloomberg”, o astro do Los Angeles Lakers teve um prejuízo de 28 milhões de dólares (cerca de R$ 169 milhões na cotação atual) com sua produtora de conteúdo, “SpringHill”, em 2023.

James criou a empresa para produzir ações de cinema e televisão. Inclusive, foi a organização do astro que realizou o filme Arremessando Alto”, com Adam Sandler, que conta a história de um novato e um executivo da NBA.

A “SpringHill” já havia dado um prejuízo de 17 milhões de dólares em 2022. Ainda de acordo com o site, a tendência é que a empresa continue perdendo em 2024. LeBron James irá receber 48,7 milhões de dólares (R$ 295 milhões) nessa temporada pelos Los Angeles Lakers, este quantia cobre todo o prejuízo da produtora nos últimos anos.

Além desta empresa, James tem outros investimentos fora do basquete. LeBron é um dos proprietários do “Fenway Sports Group”, que controla o Liverpool. O jogador do Lakers também é sócio minoritário do Milan.