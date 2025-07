Bruna Takahashi é eliminada do Grand Smash de Las Vegas

Bruna Takahashi foi eliminada da chave individual do Grand Smash de tênis de mesa, em Las Vegas (EUA), na noite desta terça-feira (8). A brasileira perdeu de 3 sets a 0 para a japonesa Hina Hayata em duelo válido por uma vaga nas oitavas de final. Com isso, o Brasil perde a última representante do país na disputa do simples.

Calderano cria plataforma para divulgar projetos sociais de tênis de mesa

Número 19 do ranking mundial, Takahashi fez boa estreia diante da egípcia Dina Meshref, com vitória por 3 sets a 0 (parciais de 11/5, 11/3 e 11/5), em apenas 15 minutos. Takahashi é a única brasileira na chave de simples, já que sua irmã, Giulia, e Laura Watanabe, não avançaram no qualificatório.

Entre os homens, Vitor Ishiy caiu na primeira partida diante do japonês Hiroto Shinozuka por 3 sets a 0, enquanto Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka não passaram do qualificatório. A ausência de Hugo Calderano, então, fez com que o Brasil encerrasse sua trajetória na estreia da chave principal de simples.

Brasileiros ainda seguem nas duplas

Nas duplas, a parceria formada por Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy foi eliminada na madrugada desta terça-feira (8), após derrota por 3 a 0 diante dos argentinos Santiago Lorenzo e Horacio Cifuentes. A noite, a dupla entre Giulia Takahashi e Laura Watanabe também não teve sucesso. As mesa-tenistas foram superadas pelas chilenas Paulina Vega e Daniela Ortega em 3 sets.

O brasileiro Leonardo Iizuka, que faz parceria com o australiano Hwan Bae, terminou sua participação no torneio após a eliminação nas duplas.

Por outro lado, Guilherme e Giulia se mantém em disputa no circuito misto. Os brasileiros superaram os romenos Eduard Ionescu e Bernadette Szocs em cinco sets intensos para garantir a classificação nas quartas de final.

Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro venceram nas oitavas de final do Grand Smash de Las Vegas (Foto: Divulgação/ ITTF Américas)

O Grand Smash de Las Vegas

O Grand Smash de tênis de mesa é um torneio de elite, organizado pela World Table Tennis (WTT), que reúne os principais atletas do mundo, semelhante aos Grand Slams do tênis de quadra. Assim como o Mundial, a competição rende 2000 pontos no ranking ao campeão, 1400 pontos ao vice e 700 pontos aos semifinalistas.

O evento conta com as disputas de simples, nos dois gêneros, além dos torneios de duplas femininas, masculinas e mistas. Ao todo, 64 atletas disputam a chave principal de simples, em cada gênero, enquanto os torneios de duplas contam com 24 pares.