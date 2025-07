Nikola Jokic rejeita nova proposta do Nuggets na NBA

Nikola Jokic decidiu não assinar uma extensão de contrato com o Denver Nuggets na atual offseason. O pivô, três vezes MVP da temporada regular, poderia assinar um acordo de três anos no valor de US$ 212 milhões neste verão. Segundo o "Denver Post", Jokic poderá assinar uma extensão de até US$ 292 milhões caso espere até a próxima temporada.

Em questão de comparação, isso representaria uma diferença de US$ 80 milhões em relação ao valor atual. O astro de 30 anos, então, deve optar pela paciência para garantir a quantia máxima.

Jokic rejeita oferta do Nuggets

O jornalista Marc Stein confirmou que Jokic tem a intenção de esperar até a próxima temporada para assinar novo acordo com o Nuggets. A decisão é motivada principalmente pela possibilidade de embolsar um valor significativamente maior. A estratégia, portanto, parece ter um foco financeiro claro.

Na última temporada, Jokic teve médias impressionantes. Pela primeira vez, ele conseguiu um triplo-duplo de média ao longo de toda a temporada. O pivô garantiu 29,6 pontos, 12,7 rebotes e 10,2 assistências por noite, terminando em segundo lugar na corrida pelo prêmio de MVP.

Ainda não se sabe como o Denver Nuggets recebeu essa decisão. Entretanto, Jokic tem todo o direito de esperar o momento ideal para negociar. Naturalmente, a franquia gostaria de garantir sua permanência quanto antes, com um contrato menos custoso.

Movimentações do Nuggets na offseason

Após uma eliminação dolorosa para o Oklahoma City Thunder nos playoffs, o Nuggets já realizou mudanças. No início da agência livre, a equipe trocou Michael Porter Jr pelo ala Cam Johnson, do Brooklyn Nets.

Especialistas sugerem que Jamal Murray também pode ser negociado futuramente. Apesar disso, Jokic continua sendo o pilar central dos planos da franquia para os próximos anos.

O proprietário Josh Kroenke expressou preocupação com o impacto da segunda “apron” no teto salarial. Por isso, o Nuggets está atento para evitar problemas financeiros e manter Jokic como sua principal estrela por um longo período.