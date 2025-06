Conjunto do Brasil conquista mais um ouro no Pan de Ginástica Rítmica

O conjunto brasileiro voltou ao lugar mais alto do pódio do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica em Assunção, no Paraguai. Na manhã deste domingo (1), a equipe disputou a final da série simples com 5 fitas e conquistou o título com nota de 22.150.

A série é executada ao som de um remix de Aquarela do Brasil, de João Gilberto, com outros ritmos tipicamente brasileiros, e a equipe comandada por Camila Ferezin garantiu uma apresentação segura e sem falhas. Os conjuntos de México e Estados Unidos completaram o pódio com prata e bronze, respectivamente.

Ainda neste domingo (1), o conjunto brasileiro volta a competir pela final da série mista, com três bolas e dois arcos, embalada pelo sucesso Evidências, de Chitãozinho e Xororó. O evento tem transmissão ao vivo pelo canal do Time Brasil no YouTube.

Brasil faturou o título na série de fitas (Foto: Divulgação/ CBG)

Equipe jovem repete sucesso do principal

Como o Pan de Ginástica Rítmica é um evento classificatório para o Mundial da modalidade e o Brasil já tem vaga garantida como país sede, a comissão técnica optou por enviar a equipe B, com média de apenas 17 anos, para o Paraguai. Até o momento, o time tem correspondido e repetido os bons resultados do conjunto principal, que faturou três ouros na Copa do Mundo de Portimão, em meados de maio.

No sábado, o Brasil foi campeão na classificação geral do conjunto, superando Canadá e Estados Unidos. A equipe formada por Julia Kurunczi, Keila Santos, Lavínia Silvério, Maria Fernanda Moraes, Marianne Giovacchini e Rhayane Brum somou 44.000 pontos nas séries simples e mista para garantir a medalha de ouro.